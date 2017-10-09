«Адвокаты Казахстана просят защиты»

Сетевые СМИ о попытках ограничения прав адвокатов

« назвали законопроект об их деятельности вмешательством государства» — Республиканская коллегия адвокатов назвала законопроект "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" посягательством на статус и вмешательством государства в их деятельность. 16 сентября свою позицию после обсуждения законопроекта коллегия адвокатов высказала на официальном сайте.

«Президиум Республиканской коллегии адвокатов, выступая от имени всех адвокатов Казахстана, обсудив концепцию проекта Закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" и проект Закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи", выражает крайнюю степень обеспокоенности нормами законопроекта, направленными на ограничение независимости адвокатуры, посягательством на статус адвоката и попытками неуместного вмешательства государства в деятельность адвокатского сообщества.

Считаем примером неуместного вмешательства в деятельность адвокатуры попытки авторов законопроекта установить сроки полномочий членов президиумов коллегий адвокатов, навязать недемократичную процедуру выборов председателя президиума РКА, а также попытки регулировать размеры членских взносов и гонораров адвокатов.

Однако вместо расширения прав адвокатов – защитников, развития адвокатуры, обеспечения полноценной состязательности и равноправия сторон Министерством юстиции совершаются прямо противоположные шаги: предпринимаются попытки ограничения прав адвокатов, формирования правовых механизмов для их подавления и контроля».

Президиум коллегии объявил о созыве экстренного съезда адвокатов РК для принятия активных действий. Съезд состоится 14 октября 2017 года в Астане, заключается в документе.

«В Казахстане готовят законопроект, который может уничтожить адвокатуру» — В Казахстане адвокаты выступают против отмены закона «Об адвокатской деятельности». Вместо него в стране появится другой документ, предусмотренный Концепцией проекта закона Республики Казахстан «О юридической помощи». Так он назывался несколько дней назад. Затем законопроект сменил название и стал называться «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

По мнению разработчиков концепции, у адвокатов и нотариусов уже есть законодательное регламентирование, а вот частнопрактикующие юристы в качестве субъектов оказания юридической помощи законодательно не обозначены. Не закреплены нормы, гарантирующие квалифицированный уровень оказываемой ими юридической помощи. При этом Минюст почему-то решил лишить адвокатов закона «Об адвокатской деятельности» и провести в регламентацию их деятельности в рамках законопроекта «О юридической помощи».

Адвокаты считают, что их хотят уравнять в статусе с юридическими консультантами. А также в стране появится возможность допрашивать адвоката по делам, связанным с оказанием им юридической помощи.

Адвокат Алма-Атинской городской коллегии адвокатов Игорь ПАН — «Пытаясь внедрить данный законопроект, разработчики планируют установить определенное влияние или даже контроль за деятельностью адвокатов в Республике Казахстан, лишив нас независимости. Установив контроль над адвокатской деятельностью, государственные органы будут иметь возможность «убирать» неугодных им адвокатов, лишая тем самым защиты граждан, нуждающихся в квалифицированной юридической помощи».

««С нами перестали считаться!»: Казахстанские адвокаты готовы выйти на митинг» — Казахстанский защитник Айман УМАРОВА утверждает, что нынешнее положение вещей, в том числе рассматриваемый специальный законопроект, может вынудить адвокатов выйти на митинг. О главных проблемах адвокатуры и недоверии к суду Умарова рассказала корреспонденту ИА «NewTimes.kz».

«Адвокаты! Кто готов на митинг против концепции МЮ РК, ущемляющей права адвокатов? Оформляю заявку в акимат города Алматы на проведение мирного собрания», — с этого сообщения Айман Умаровой началось обсуждение возможного сбора в южной столице. В своем комментарии адвокат объяснила, почему назрела такая необходимость.

«Самой большой проблемой я считаю посягательство на независимость адвокатуры. Во-первых, речь идет о создании государственной адвокатуры. Но у нас уже есть государственные органы, которые следят за законностью! Но, когда речь идет о правах человека, мы никого не видим, кто бы боролся столько, сколько борются за них адвокаты. В данном случае мы хотим сказать, что само по себе существование государственной адвокатуры ставит под угрозу необходимость существования адвокатуры в принципе», — заявляет Умарова.

«Ануар Тугел: Адвокаты готовятся к съезду, а не митингу» — Республиканская коллегия адвокатов планирует 14 октября провести съезд адвокатов, чтобы обсудить законопроект «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», а не подготовку к митингам. Об этом сообщил председатель РКА Ануар ТУГЕЛ — «В ряде СМИ появились сообщения о том, что основной задачей созываемого 14 октября Республиканской коллегией адвокатов Съезда адвокатов является организация митингов в городах Казахстана и принятие мер против разрабатываемого Минюстом законопроекта «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Такая информация не соответствует действительности.

Митинги — это крайняя мера, и сегодня она не является оправданной. Адвокаты всегда были вне политики, стояли в первую очередь на службе справедливости и закона. Основная миссия адвоката — отстаивать свою позицию, опираясь на правовые нормы. Поэтому никаких политических вопросов на повестке Съезда не стоит.

Мы признаем необходимость реформ в сфере оказания правовой помощи и принимаем активное участие в этих реформах. В то же время у нас имеются принципиальные разногласия по ряду основных позиций, изложенных в проекте закона, и мы будем их отстаивать в цивилизованном процессе. К сожалению, приходится признать, что данный процесс на текущий момент далек от совершенства».

«В Минюсте ответили на заявление главы Республиканской коллегии адвокатов» — В министерстве юстиции РК ответили на заявление председателя Республиканской коллегии адвокатов РК Ануара ТУГЕЛА, в котором он сообщил, что у адвокатов имеются принципиальные разногласия по ряду основных позиций, изложенных в проекте закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» — «С начала реализации реформы института адвокатуры проведено более 100 официальных мероприятий с обязательным участием представителей коллегии адвокатов. 28 апреля 2017 года с участием представителей и председателя Республиканской коллегии адвокатов РК проведен круглый стол на тему: «Дальнейшее развитие и реформирование институтов нотариата и адвокатуры». На заседании всесторонне обсуждались актуальные вопросы совершенствования национального законодательства в сфере нотариальной и адвокатской деятельности, обмен международным опытом… На сегодняшний день, проекты законов находятся на стадии согласования с уполномоченными государственными органами».

«Адвокаты Казахстана просят защиты» — В юридическом сообществе Казахстана царит крайняя обеспокоенность новым законом «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Служители Фемиды убеждены, что он ограничит их свободу. Подробности Exclusive.kz рассказал Председатель Республиканской коллегии адвокатов Ануар ТУГЕЛ — «Разработка законопроекта ведется с необоснованной поспешностью. Проект даже не включен в Концептуальный план законотворческой работы и План законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2017 год.

Проект не получил поддержки ни в одной из групп юридического сообщества, не только адвокатов. Значительная часть озвученных нами предложений была отвергнута. Обсуждения проекта с населением вообще не проводилось. Простые получатели юридической помощи, в интересах которых инициирована реформа, лишены возможности с ним ознакомиться и высказать свое мнение по нему. Это противоречит недавно озвученной позиции Президента, сказавшего, что все проекты должны обсуждаться с населением.

Обеспечивать право граждан на юридическую помощь путем принятия нового закона с многочисленными нарушениями норм, регулирующих разработку и принятие законов — это не лучший способ реформ.

Здесь как минимум присутствует неуважение к субъектам оказания юридической помощи и ее получателям. В ответ на это и они не будут уважать такой закон. Если закон будет принят, у нас не будет иного выбора, кроме как подчиниться ему, но, зная обо всех нарушениях, сопровождавших его принятие, уважать такой закон мы не сможем».

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