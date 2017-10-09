Глава Нацбанка не исключает продажу около $1 млрд из Нацфонда до конца года

Алматы. 9 октября. КазТАГ — Глава Национального банка РК Данияр Акишев не исключает продажу около $1 млрд из Национального фонда до конца года, сообщила пресс-служба регулятора.

«В настоящее время на внутреннем валютном рынке наблюдается волатильность, вызванная в основном спекулятивным фактором. По итогам сегодняшних торгов обменный курс сложился на уровне 341,51 тенге за доллар США», — сказал Д. Акишев в понедельник.

«Он также рассказал, что до конца года Национальный банк может осуществить продажу иностранной валюты из Национального фонда на биржевом валютном рынке в размере около $1 млрд, и пояснил, что это требуется для формирования необходимой суммы в тенге для перечисления трансферта Нацфонда в бюджет, поскольку Нацфонд в долларах США, а бюджету необходимы тенге», — говорится в распространенном сообщении.

По словам Д.Акишева, увеличение спроса на иностранную валюту «поддерживаются возросшими в последнее время девальвационными ожиданиями».

«Для удовлетворения избыточного спроса на иностранную валюту Национальный банк в сентябре 2017 года выступил ее продавцом. Объем нетто-интервенций Национального банка составил $69,7 млн», — сказал Д. Акишев.

Кроме того, глава финрегулятора отметил, что в настоящее время складывается благоприятная ситуация для фиксирования прибыли ЕНПФ от курсовой разницы.

«Средний курс, по которому ЕНПФ в текущем году приобретал иностранную валюту, составляет 316,02 тенге. Учитывая текущие котировки по обменному курсу и достижение целевого уровня по доле иностранных активов, не исключается продажа части иностранной валюты ЕНПФ на Казахстанской фондовой бирже, что позволит зафиксировать полученный доход для его вкладчиков», — пояснил Д. Акишев.

Что касается ожиданий по ситуации на валютном рынке в ближайшее время, Д. Акишев сообщил, что «существует высокая вероятность дальнейшего укрепления тенге, поскольку с точки зрения конкурентоспособности по отношению к валютам стран-торговых партнеров тенге является недооцененным».