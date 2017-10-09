Раннее похолодание назвали причиной высокого спроса на уголь в северных регионах РК

Астана. 9 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Ранее похолодание стало причиной высокого спроса на уголь и вызвало ажиотаж в северных регионах Казахстана, сообщил председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК Сунгат Есимханов.

«Угля достаточно. Я думаю, это вопрос такой сезонный. Еще другой момент возник, что у нас похолодание в этом году было немного раньше, чем обычно. Поэтому мы же, как потребители, этот уголь планировали покупать позже. Ажиотаж создался именно в середине сентября в северных регионах: Караганда, Астана. Этот вопрос в ближайшее время будет урегулирован», — сказал С. Есимханов на брифинге в понедельник.

При этом он прокомментировал вопрос роста стоимости угля, ответив, что свое влияние на цену имеют железнодорожные тарифы.

«Еще на цену угля влияют железнодорожные тарифы. Так как в прошлом году в России были тарифы высокие, все вагоны уходили в Россию. Поэтому в этом году наши коллеги из «Казахстан темир жолы» и, естественно, частный автопарк, который есть, они немного подняли на транспортировку. Это сказалось на самой цене угля», — уточнил глава комитета.

«Но регулирование складов, которые перепродают (оптовые, розничные — КазТАГ), их в реестре доминантов нет. Наши коллеги не могут им устанавливать цену. Это рыночные механизмы. Сейчас наши коллеги проводят, по нашей информации, соответствующий анализ этого рынка», — добавил С. Есимханов.