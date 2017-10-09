Ремонт Атырауского НПЗ стал причиной сложившегося в Казахстане дефицита бензина АИ-92, считают в МЭ

Астана. 9 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Из-за ремонта Атырауского нефтеперерабатывающего завода в Казахстане образовался дефицит бензина АИ-92, утверждает вице-министр энергетики Асет Магауов.

«Ситуация с дефицитом АИ-92 на рынке началась в сентябре, мы заранее ее предвидели, потому что Атырауский завод был на ремонте. Мы прогнозировали снижение производства 92-го бензина. Кроме того, 20 сентября был начат ремонт Павлодарского НПЗ», — сказал А. Магауов на брифинге в понедельник.

По его словам, откладывать ремонты в НПЗ на следующий год не было никаких оснований, в связи с тем что данными капремонтами завершается модернизация заводов.

«В частности, по Атыраускому заводу — этап второй, где будет запущена установка каталитического крекинга. Успешно капремонт прошел 16 сентября и (завод – КазТАГ) вышел на предыдущую мощность. Ожидаем, что с ноября с запуском каткрекинга производство вырастет до 75 тыс. тонн (АИ-92 в месяц – КазТАГ). В данный момент мы имеем порядка 50 тыс. тонн (производительность — КазТАГ) на Атырауском заводе», — указал он.

При этом вице-министр отметил, что для увеличения производства АИ-92 был принят ряд мер на НПЗ.

«Мы уменьшили производство 95-го и 80-го бензина, за счет этого нарастили до 14 тысяч тонн на Атырауском НПЗ (производство 92-го бензина — КазТАГ). По Шымкентскому заводу в сентябре и октябре мы увеличили загрузку на 110 тысяч тонн и порядка 40-50 тысяч тонн мы дополнительно каждый месяц получаем», — заключил А. Магауов.