Астана. 9 октября. КазТАГ — Памятник депортированным украинцам установят в Караганде, сообщила пресс-служба посольства Украины в РК.

«9 октября в Астану из Киева прибыла часть памятника – вылитый в бронзе рушник. Вторая часть памятника — гранитный крест — изготовлена в Казахстане и уже находится в Караганде. Сооружение памятного знака – креста с «распятым» на нем рушником, состоится по случаю 70-й годовщины депортации украинцев в Казахстан», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

«Этот памятник — это символ распятой души, распятой украинской мысли, культуры, в конце концов – человеческой судьбы», — пояснил председатель пастырско-миссионерского отдела Украинской греко-католической церкви Владыка Иосиф Милян при освящении части памятника в Киеве перед его отправкой в Казахстан.

Как напомнили в посольстве, процесс депортации украинцев в Казахстан проходил начиная с правления Екатерины II и заканчивая последними годами сталинского режима. Территориально он охватывает все регионы Украины.

Официальное открытие и освящение памятника депортированным украинцам состоится 15 октября во время форума мигрантов в Караганде.