Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 10,25%

Алматы. 9 октября. КазТАГ – Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 10,25%, сообщила пресс-служба регулятора.

«Национальный банк РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 10,25% с коридором +/-1%. Фактический и прогнозный (на горизонте полутора лет) уровни годовой инфляции находятся внутри целевого коридора на 2017 и 2018 годы», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

По данным Нацбанка, «инфляционные ожидания населения формируются на стабильном уровне. Факторы инфляции со стороны внешнего сектора оцениваются как благоприятные. Денежно-кредитные условия находятся на нейтральном уровне».

Однако, как отмечается, сохраняющиеся инфляционные риски со стороны факторов предложения, а также «повышение волатильности на валютном рынке ограничивают потенциал снижения базовой ставки до конца текущего года».

«До конца текущего года инфляционный фон останется умеренным. Сохранение определенных инфляционных рисков связано с неопределенностью в отношении урожая, недостаточной загруженностью региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, ситуацией на рынке горюче-смазочных материалов и отдельных видов продовольствия», — поясняется в пресс-релизе.

Тем не менее оценки Национального банка показывают сохранение инфляции в пределах целевого коридора как на 2017 год (6-8%), так и 2018 год (5-7%), уточняется в информации.

Также сообщается, что рост потребительского кредитования и стимулирующая фискальная политика являются основными драйверами повышения совокупного спроса. Тем не менее, «дальнейшее расширение кредитования сдерживается снижением в реальном выражении заработных плат и доходов населения, а также ограниченным капиталом банков».

Кроме того, регулятор обращает внимание, что рост промышленного производства, внешнего спроса и розничной торговли происходит на фоне замедления активности в строительстве, сельском хозяйстве, а также слабой инвестиционной активности.

«Со стороны внешнего сектора благоприятное влияние может оказать ситуация на товарных и сырьевых рынках. Наблюдаемое формирование цен на нефть на уровне выше $55 за баррель, динамика мировых цен на продовольствие в результате ожиданий рекордного объема мирового производства зерновых и перепроизводства на рынке сахара могут иметь благоприятное воздействие на понижение инфляции в Казахстане в кратко- и среднесрочной перспективе», — указано в сообщении.

Также отмечается, что «некоторое повышение уровня долларизации вкладов в августе 2017 года стало, главным образом, следствием их валютной переоценки».

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 27 ноября 2017 года.

Как сообщалось, 20 февраля 2017 года Нацбанк РК понизил базовую ставку с 12% до 11% с коридором +/-1%, 10 апреля принял решение сохранить ее с симметричным коридором процентных ставок +/-1%. Далее, 5 июня, ставка была снижена с 11% до 10,5% с коридором +/-1%, а 17 июля — сохранена на уровне 10,5% с коридором +/-1%.