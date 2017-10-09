Причинами авиакатастроф в РК становятся в большинстве случаев человеческий, метеорологический фактор и отказ техники – Скляр

Астана. 9 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Человеческий, метеорологический факторы, а также отказ техники становятся в большинстве случаев причинами авиакатастроф в Казахстане, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

«Основными причинами авиационных происшествий в предыдущие годы, начиная с 2014 года, стали человеческий и метеорологический фактор, а также отказы техники», — указал Р. Скляр на брифинге в понедельник.

В качестве примера он привел ряд причин, приводящих к гибели людей в авиакатастрофах.

«Одним из примеров являются следующие причины — столкновение с землей в управляемом полете, потеря управляемости в полете, столкновение с препятствиями при полете на малой высоте и отказы систем воздушных судов или отказы двигателей. Большинство ошибок и нарушений пилотов являются результатом переоценки своих навыков и возможностей», — пояснил замглавы ведомства.

По его словам, в классе малой авиации в госреестре воздушных судов РК на данный момент числятся 662 воздушных судна.

«Из них 382 аппарата обладают сертификатом летной годности, а значит допущены к выполнению полетов», — заключил Р. Скляр.