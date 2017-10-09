Полиция Алматы задержала подозреваемого в убийстве Назерке Арип

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Он – гр. К., 1984 года рождения, житель Талгарского района Алматинской области.

«Совместно с коллегами из Управления внутренних дел Медеуского района был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности преступника, его задержанию и сбору доказательной базы. Сейчас подозреваемый взят под стражу и водворен в изолятор временного содержания ДВД. Установлено, что он является частным таксистом. В день совершения преступления он подвозил потерпевшую: мужчина надругался над ней и задушил. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый вывез тело девушки на окраину кладбища и выбросил. Задержанный уже дал признательные показания, которые подтверждаются весомой доказательной базой. Досудебное расследование продолжается», — информировал начальник Управления криминальной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Жанболат Зиадин.

 

Пресс-служба ДВД города Алматы

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