В Верхней Австрии открыли почетное консульство Казахстана

Астана. 9 октября. КазТАГ — В городе Линце федеральной земли Верхняя Австрия открыто почетное консульство Казахстана, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Посол Казахстана в Австрии Кайрат Сарыбай вручил консульский патент и флаг Республики Казахстан новому почетному консулу Фридриху Флоймайеру. (…) Казахстанский дипломат обратил внимание на установленное между Павлодарской областью и Верхней Австрией партнерство. В этой связи он призвал австрийскую сторону развивать сотрудничество в различных направлениях», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

«Министр правительства земли Верхняя Австрия Макс Хигельсбергер приветствовал открытие представительства РК в Линце, отметив заинтересованность в развитии сотрудничества данной федеральной земли с регионами Казахстана, в том числе и с Павлодарской областью. Он призвал местных предпринимателей использовать возможности почетного консульства для установления новых связей и реализации совместных проектов», — указано в информации.

Третий президент парламента федеральной земли Верхняя Австрия Герта Вайкслер-Хауер отметила важность казахстанского представительства как связующего звена между деловыми, культурными и образовательными кругами двух стран.

В расположенной на севере страны Верхней Австрии сосредоточена треть всей промышленности страны. Здесь хорошо развиты автомобильная, машиностроительная, металлургическая, химическая, пластиковая, бумажная, перерабатывающая и другие виды промышленности.