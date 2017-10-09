Реформа по переходу госязыка на латиницу не должна вредить развитию других языков и нарушать права граждан — Назарбаев

Астана. 9 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с членами рабочей группы в рамках реализации проекта по переводу государственного языка на латиницу, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе совещания главе государства был представлен проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике, подготовленный с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, отмечается в сообщении.

«Заслушав отчет и мнения участников встречи, президент Казахстана остановился на отдельных вопросах, требующих особого внимания. (…) Глава государства особо подчеркнул, что реформа не должна наносить вред развитию других языков и нарушать права граждан», — говорится в сообщении на сайте Акорды в понедельник.

«В целом я поддерживаю основные направления проводимой работы. В ходе реализации проекта был учтен мировой опыт. Это очень важно. Вместе с тем следует продолжить информационно-разъяснительную работу в отношении процесса перехода казахского алфавита на латинскую графику», — сказал Н. Назарбаев.

«Переход казахского языка на латиницу ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков. Использование русского языка на кириллице остается без изменений. Он будет также продолжать функционировать. Переход на новый алфавит облегчит изучение казахского языка», — обратил внимание президент.

Н. Назарбаев отметил, что переход на латиницу является весьма сложным процессом, цель которого заключается в создании условий для дальнейшего развития казахского языка и включения его в мировое информационное пространство.

Кроме того, он указал на необходимость подготовки учителей и методической базы для внедрения нового алфавита в систему образования и поручил правительству разработать план его поэтапного введения.