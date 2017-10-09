В Алматы для экс-судьи, обвиняемого в вынесении неправосудного решения, запрашивают 4,5 года

Алматы. 9 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева . В Алматы 4,5 года лишения свободы запросил прокурор для экс-судьи Умирзака Серимова, обвиняемого в вынесении неправосудного решения, из-за которого женщина совершила самосожжение и скончалась, передает корреспондент агентства из зала суда.

«Прошу суд признать У. Серимова виновным в совершении преступлений по ст.350 ч.2 и по ст. 307 ч.4 (…) и окончательно назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы», — сказал гособвинитель в ходе судебных прений в понедельник.

При этом гособвинитель, учитывая применение амнистии, просил сократить срок на ¼ часть и назначить наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Также стало известно, что дочь погибшей Светланы Турганбаевой – Айнура Омарбаева согласилась на примирение с подсудимым У. Серимовым, так как он пообещал выкупить дом у Н. Масакова для ее семьи.

Между тем суд проходит в суде №2 Медеуского района под председательством судьи Фарруха Омарова.

Напомним, экс-судья У. Серимов обвиняется по ст. 350 ч. 2 (вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта) ст.307 ч. 4 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК (в редакции 1997 года).

Как следует из материалов дела, У.Серимов вынес незаконное решение об установлении брачных отношений между гражданскими супругами Б.Минбаевой и умершим Н.Масаковым, согласно которому Б.Минбаева стала наследником первой очереди имущества гражданского супруга, а именно дома в Алатауском районе Алматы, который она впоследствии продала С. Турганбаевой.

После в суд обратился брат умершего, являющийся единственным законным наследником, на что судья У.Серимов отменил ранее вынесенное им решение об установлении брачных отношений между Б.Минбаевой и Н.Масаковым. При этом отмечается, что брат умершего в первый раз обращался к судье с заявлением об отмене решения об установлении брачных отношений задолго до продажи имущества, но судья заявление не рассмотрел. Отмены решения брат Н.Масакова добился лишь после повторного обращения, когда Б.Минбаева успела продать дом.

Таким образом, договор купли-продажи дома, который продала Б.Минбаева С.Турганбаевой признан недействительным. Далее последовало выселение семьи С.Турганбаевой, во время которого последняя совершила акт самосожжения и скончалась в больнице.

Сам подсудимый обвинение не признал в полном объеме.

Тем временем дочь С.Турганбаевой считает, что вынесенное заведомо неправомерное решение судьи послужило причиной смерти ее матери.