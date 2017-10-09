Заместителем акима Астаны назначен Аскар Амрин

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Астана. 9 октября. КазТАГ – Заместителем акима г. Астаны назначен Аскар Амрин, сообщает медиацентр столичного акима города.

«Распоряжением главы столицы Аскар Амрин назначен заместителем акима города Астаны», — говорится в сообщении медиацентра столичного акимата, распространенном в понедельник.

А. Амрин занимал различные должности в министерстве юстиции РК, также был вице-министром финансов РК и руководителем аппарата генпрокурора РК.

С 2016 по настоящее время занимал пост советника акима г. Астана.

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