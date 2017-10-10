Бозумбаев извинился перед казахстанцами за проблемы с бензином

Астана. 10 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев извинился перед казахстанцами из-за сложившейся в стране ситуации с бензином.

«Я — министр этого правительства, моя судьба находится в руках президента… Раз есть ситуация, (дефицит бензина — КазТАГ) мы ее должны выправить быстрее, извиниться перед населением страны, что созданы такие проблемы. Но на это были свои объективные причины», — сказал К. Бозумбаев в кулуарах заседания правительства во вторник.

Он решил еще раз уточнить, с чем связан топливный кризис в стране.

«Что произошло с сентября по октябрь? По факту цена бензина изменилась со 147-148 тенге до 152-155 тенге за литр. Вследствие того, что цена бензина менялась, разные сети отреагировали по-разному. Одни, как Sinoоil, продолжали и продолжают продавать бензин по 148 тенге, поэтому вокруг них были большие очереди. Другие придержали необходимые объемы бензина на нефтебазах. И если я говорил, что нет дефицита, то я имел в виду, что в стране на вчерашний вечер бензина АИ-92 было 138 тысяч тонн. Дефицит — это когда объемы опускаются ниже 100 тысяч», — пояснил министр энергетики.

Напомним, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев освободил от должности вице-министра энергетики Асета Магауова из-за сложившейся ситуации на рынке ГСМ в Казахстане. Кроме того, глава кабмина внес представление на имя президента о выговоре министру энергетики К. Бозумбаеву.