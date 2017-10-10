Главы «СК-Фармация» и «КазСибФармацея» подозреваются в хищении Т1,8 млрд

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Алматы. 10 октября. КазТАГ — Главы ТОО «СК-Фармация» Максим Касаткин и ТОО «КазСибФармацея» Алибек Ахметов подозреваются в хищении Т1,8 млрд, сообщила пресс-служба национального бюро по противодействию коррупции.

«Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело в отношении председателя правления ТОО «СК-Фармация» Касаткина М.Е. и других лиц по факту хищения бюджетных средств, выделенных для закупа лекарственных препаратов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», — говорится в сообщении во вторник.

По информации следствия, М. Касаткин подозревается в том, что, лоббируя интересы ТОО «КазСибФармацея», незаконно отклонил заявки конкурентов этой компании в ходе проведения тендерных процедур. Кроме того, он производил закуп лекарственных средств у данного ТОО с превышением установленной министерством здравоохранения максимально допустимой оптовой наценки в 15%.

«Таким способом за 2015-2017 годы руководством ТОО «СК-Фармация» и ТОО «КазСибФармацея» похищено более 1,8 млрд тенге», — утверждают в нацбюро.

Как сообщалось, М. Касаткин арестован с санкции суда на 2 мес. Также арестован директор ТОО «КазСибФармацея» А. Ахметов.

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