Астана. 10 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Доля отечественных производителей в общем закупе единого дистрибьютора «СК-Фармация» составила 75%.

«Доля отечественных производителей в общем закупе единого дистрибьютора составила 75% в натуральном выражении, 30% — в денежном выражении. Проведен анализ закупочных цен: на 175 наименований лекарств — на 23%, на 134 лекарства отечественных производителей — на 5%», — сообщил во вторник министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на заседании правительства.

При этом, говоря о реализации национальной лекарственной политики, глава минздрава отметил, что на амбулаторном уровне лекарствами обеспечены порядка 2,5 млн больных в стране (Т91,5 млрд), а в 2018 году запланировано обеспечение 3,8 млн больных (Т122,8 млрд).