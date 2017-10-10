Цены на сельхозпродукцию в Казахстане за 9 мес. повысились на 1%

Астана. 10 октября. КазТАГ – Цены на реализованную продукцию сельского хозяйства в Казахстане в сентябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года повысились на 1%, а за январь-сентябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 5%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, в сентябре по сравнению с декабрем прошлого года реализованная сельхозформированиями продукция растениеводства подорожала на 2%, а продукция животноводства стала дешевле на 1,2%.

Цены на кукурузу повысились на 9,8%, рожь — на 9,7%, ячмень — на 7,3%, рис — на 3,2%, овес — на 5%, просо — на 0,3%, а на гречиху — снизились на 1,5%, пшеницу — на 0,1%.

Капуста подорожала на 20%, картофель — на 12,4%, морковь — на 8,4%, огурцы открытого грунта — на 7,5%, репчатый лук — на 5,8%, столовая свекла — на 4,2%, а помидоры подешевели на 10,2%. Цены на семена подсолнечника снизились на 2,6%, бахчевые культуры — на 1,3%, а на сушеный горох — повысились на 7,8%, соевые бобы выросли в цене на 6%.

Баранина подорожала на 6,8%, говядина — на 4,6%, конина — на 4,3%, свинина — на 4,1%, а мясо птицы подешевело на 2,3%. Цены на яйца снизились на 27,8%, а на мед — повысились на 3,2%, сырое молоко подорожало на 2,9%, овечья шерсть — на 0,9%.