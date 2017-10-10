Международные резервы Казахстана в сентябре сократились на 1,65% до $89,363 млрд

Алматы. 10 октября. КазТАГ – Международные резервы Казахстана в сентябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем сократились на 1,65%, с начала года — на 1,5%, составив $89,363 млрд. Такие данные опубликованы на сайте Национального банка РК во вторник.

Согласно представленным данным, валовые международные резервы Казахстана в сентябре за месяц уменьшились на 0,29% (с начала года увеличились на 10,22%) — до $32,548 млрд, в том числе чистые международные резервы уменьшились на 0,26% (+10,47%) до $32,034 млрд.

Активы Национального фонда составили $56,815 млрд, уменьшившись за месяц на 1,94% и на 7,19% — с начала года. Активы в СКВ составили $20,577 млрд, продемонстрировав за месяц снижение на 0,36% (с начала года – увеличение на 3,34%). Активы в золоте сократились на 0,18% (+24,48%) — до $11,971 млрд.