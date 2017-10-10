Цены в строительной отрасли Казахстана с начала года выросли на 3,6%

Астана. 10 октября. КазТАГ – Цены в строительной отрасли Казахстана в сентябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года повысились на 3,6%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

«За девять месяцев текущего года индекс цен на строительно-монтажные работы составил 103,9%, на машины и оборудование – 101,9%, прочие работы и затраты – 103,8%. Прирост цен на материалы, детали и конструкции, приобретенные строительными организациями, с начала текущего года составил 2,9%», — говорится в сообщении.

«Цены на портландцемент выросли на 9,7%, битум – на 7,7%, лесоматериалы – на 4,1%, щебень – на 3,6%, стекло листовое – на 3,1%, краски и эмали – на 2,8%, песок – на 1,8%, трубы – на 1,6%, кирпич – на 0,8%. Линолеум стал дешевле на 6,2%, гипс – на 4,6%, изделия строительные из пластмассы – на 3%», — перечисляется в информации.