Для Казахстана в Румынии построили судно «Сункар»

Астана. 10 октября. КазТАГ — На верфи ВАРД в румынском городе Браила состоялась церемония спуска на воду специализированного судна «Сункар», построенного для Казахстана, сообщила пресс-служба нацкомпании «Казмортрансфлот».

«Судно построено для перевозки негабаритных модулей по маршруту порт Курык – порт Прорва (северная часть казахстанского сектора Каспийского моря), которые будут транспортированы в рамках проекта будущего расширения «Тенгизшевройла» (ПБР ТШО). Всего запланирована перевозка порядка 75 негабаритных модулей в течение 3-х лет — с 2018 по 2021 годы», — говорится в сообщении.

Судно «Сункар» — третье в серии специализированных судов, которые построены в рамках всего проекта ПБР ТШО. Первое судно «Барыс» спущено на воду 12 мая текущего года, второе — «Беркут» — 15 июня, напомнили в компании. Эти суда специально спроектированы для транспортировки грузов в мелководных районах северного Каспия.

Новые суда имеют длину 113 м и ширину 21 м, а их максимальная грузоподъемность — 1,8 тыс. тонн при осадке до 4 м.