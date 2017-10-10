Назарбаеву доложили о подготовке к запуску международного финансового центра «Астана»

Новости 72 0

Астана. 10 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с управляющим международного финансового центра «Астана» Кайратом Келимбетовым, сообщает пресс-служба главы государства.

«Во время встречи глава государства был проинформирован о ходе подготовительной работы к запуску международного финансового центра, который создается с использованием лучших мировых практик», — говорится в сообщении на сайте Акорды во вторник.

Также отмечается, что Н. Назарбаеву было доложено о завершении разработки нормативных документов Независимого суда МФЦА и международного арбитражного центра, открытие которых планируется в январе 2018 года.

Кроме того, К. Келимбетов представил президенту информацию по основным направлениям развития центра и доложил о ходе создания высокотехнологичной биржи МФЦА.

Управляющий МФЦА отметил, что в настоящее время уже заключены соглашения с Шанхайской фондовой биржей и компанией Nasdaq Inc., которые будут способствовать дальнейшему становлению и развитию финансового центра.

Приняв во внимание представленный отчет, президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. До Т1 млн будет составлять заработная плата сотрудников МФЦА
  2. Выговоры за неисполнения своих обязанностей при подготовке к отопительному сезону получили аким Петропавловска и заместитель акима СКО
  3. Казахстан избран в состав международного совета ISO по стандартизации
  4. «Почему Назарбаеву не дают Нобелевскую премию». «Олигархи как угроза национальной безопасности». «Айтыс как ответ реп-батлу». «Шесть авиакатастроф за три с небольшим месяца!» «За что ученые должны получать награды? За ИБД?»
  5. «Назарбаеву показали новый проект казахского алфавита». «Бакытжан Сагинтаев назвал высказывания Атамбаева в адрес Казахстана безответственными и ложными». «Адвокат Джохар Утебеков заявил об угрозах в адрес своей семьи»

Новости партнеров

Загрузка...