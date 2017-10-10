В Туркменистане учрежден высший представительный орган власти

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Алматы. 10 октября. КазТАГ — В Туркменистане учрежден высший представительный орган власти — Халк маслахаты (Народный совет), пишет Trend

Как указывается в сообщении, соответствующий закон после рассмотрения парламентом подписал во вторник президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

«Разработанный в рамках конституционной реформы закон «О Халк маслахаты Туркменистана» – это еще один важный шаг на пути демократизации общественно-политической жизни государства, создания единой и целостной системы органов народовластия, совершенствования институтов гражданского общества в соответствии с современными требованиями», — отмечается в сообщении.

По информации госагентства «Туркмен довлет хабарлары», «являясь высшим представительным органом, действующим в соответствии с конституцией и на основе общепризнанных демократических принципов, Халк маслахаты призван обеспечить участие широких слоев населения в принятии важных общественно-политических решений».

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