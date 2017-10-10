Передать часть госфункций по трудоустройству граждан частным агентствам предложили в правительстве РК

Астана. 10 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . В министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана предложили передать в аутсорсинг частным агентствам часть государственных функций по трудоустройству казахстанцев.

«Изменением (в проекте закона — КазТАГ) предусмотрено привлечение частных агентств занятости к оказанию услуг по содействию занятости безработным и самозанятым гражданам», — сказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, представляя разработанный ведомством проект закона о внесении изменений и дополнений в закон «О занятости населения», на заседании правительства во вторник.

При этом она отметила, что в этих целях, во-первых, определен перечень функций, осуществляемых государством и передаваемых на аутсорсинг. Так, планируется передача в аутсорсинг функций по профориентации безработных и самозанятых граждан, организации их обучения и трудоустройства.

«Во-вторых, частным агентствам занятости представлена возможность оказания отдельных видов услуг либо пакетных услуг, включающих, к примеру, обучение с трудоустройством либо профориентацию, обучение с трудоустройством. В-третьих, предусмотрено внедрение экономически оправданных, привлекательных для частного сектора тарифов услуг», — указала министр.

Кроме того, изменения предполагают поэтапную трансформацию государственных центров занятости.

«На первом этапе с учетом ограниченности количества частных центров занятости и их ориентированности на квалифицированных соискателей, а также в целях обеспечения доступности указанных услуг, особенно на селе, участие в конкурсах будет предоставлено также государственным центрам занятости. При этом центры занятости из госучреждений будут переведены в форму предприятий на праве хозяйственного ведения», — проинформировала Т. Дуйсенова.

Также законопроект предусматривает создание электронной биржи труда, которая объединяет информацию государственных и частных центров занятости, резюме и сведения о вакансиях, представляемых самими гражданами и работодателями соответственно. По словам министра, электронная биржа обеспечит возможность самостоятельного поиска себе работы или работника с использованием информации в базе. Кроме того, можно воспользоваться услугами центров занятости, частных агентств занятости и частных интернет-ресурсов.

В заключение министр добавила, что реализация планируемых мер будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в программе продуктивной занятости, и предполагает софинансирование в размере 20% за счет средств местных исполнительных органов.

«На 2018 год предлагаем выделить Т1,5 млрд. (…) Предлагаемые изменения позволят расширить институты рынка труда, оказывающие услуги по содействию занятости, обеспечить их доступность для граждан и повысить качество услуг за счет конкуренции», — резюмировала она.

Данным проектом закона предусматривается внесение изменений и дополнений в 4 кодекса и 5 законов.