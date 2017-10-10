С 1 января 2018 г. в Казахстане введут новый формат оказания адресной социальной помощи

Астана. 10 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . С 1 января 2018 г. в Казахстане будет введен новый формат оказания адресной социальной помощи, сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.

«С 1 января 2018 года в Казахстане планируют ввести новый порядок оказания адресной социальной помощи. Три вида пособий, предоставляемых на данный момент многодетным малообеспеченным семьям, а именно: специальное государственное пособие, детское пособие и адресная социальная помощь будут предоставляться как единое пособие. Его размер будет больше совокупной суммы, ныне представляемых трех видов выплат», — сказала Т. Дуйсенова на заседании правительства во вторник.

Также, по ее словам, дополнительно к предоставляемой адресной социальной помощи каждому трудоспособному гражданину со стороны государства будет оказываться поддержка в обучении и получении профессии с последующим трудоустройством или в открытии собственного дела с предоставлением микрокредита для этих целей.

«Кроме того, членам семей, находящихся в трудной жизненной ситуации будут оказываться гарантированные государством специальные социальные услуги. На сегодняшний день местные специалисты проходят курсы переподготовки и повышения квалификации», — уточнила глава ведомства.

Она напомнила, что с 2014 года в пилотном режиме во всех регионах страны был внедрен проект «Өрлеу» или прототип адресной социальной помощи нового формата.

«Только в этом году по стране в проекте «Өрлеу» приняли порядка 161 тыс. человек. По планам в следующем году 350 тыс. человек (общее количество получателей нынешних трех видов выплат) будут получать адресную социальную помощь от государства», — пояснила Т. Дуйсенова.

Министр добавила, что по новой системе будет внедрен принцип «одного окна» и комплексное оказание адресной помощи малообеспеченным семьям на базе центра занятости. Как она заключила, теперь граждане будут обращаться в один орган с одним пакетом документов, а не с тремя, как сейчас: в городе нужно обращаться в центр занятости, в селах – акимам сельских округов.

По итогам обсуждения кабмин одобрил введение нового порядка оказания адресной социальной помощи.