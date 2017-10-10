На казахстанско-китайской границе модернизируют инфраструктуру пунктов пропуска

Алматы. 10 октября. КазТАГ — С целью развития транспортно-логистической инфраструктуры на границе Республики Казахстан и Китайской Народной Республики продолжается модернизация физической инфраструктуры таможенных постов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает пресс-служба ТОО «Eurotransit Logistic».

«Сегодня состоялось официальное открытие современного таможенно-логистического центра «Калжат» на казахстанско-китайской границе. Данный центр будет способствовать увеличению объемов товарообмена и повышению транспортно-транзитного потенциала республики», — указывается в сообщении, распространенном во вторник.

В частности, как отметили в таможне, строительство транспортно-логистической инфраструктуры на границе позволит обеспечить рост экспортно-импортных перевозок грузов и будет способствовать повышению прозрачности, развитию приграничной торговли и предпринимательства.

«Модернизация таможенных центров предполагает развитие транзитного потенциала всего Таможенного союза (ТС) путем создания околотаможенной инфраструктуры, использование которой позволит удешевить и ускорить перемещение грузов из Юго-Восточной Азии на территорию ТС, а также в Западную Европу», — отметил заместитель председателя комитета государственных доходов Госман Амрин.

Работа центра построена по принципу единого окна, все услуги предоставляются в ускоренном виде, созданы условия для предпринимателей и участников внешнеэкономической деятельности.

«Новая информационная система в разы сэкономит время предпринимателей, которые смогут получить не только широкий спектр услуг по сортировке, хранению и маркировке грузов, но и на время получения услуг будут находиться в комнате отдыха, либо бизнес-руме с интернетом и условиями для работы», — сообщил директор ТОО «Eurotransit Logistic» Ерлан Диханбаев.

Как отмечается, завершение строительства целого комплекса транспортно-логистических центров позволит полностью решить проблемы эффективности логистической инфраструктуры на границе. Пункты «Калжат», «Бахты», «Достык», «Хоргос», «Алтынколь» и «Майкапчагай», обеспечивающие широкий спектр услуг по обработке товарных и транспортных потоков и таможенной обработке грузов, позволят ускорить интеграцию Казахстана в международную глобальную транспортно-логистическую систему. В перспективе, развитие приграничной транспортно-логистической инфраструктуры в Казахстане приведет к созданию самой крупной логистической системы Евразии.

Проект реализуется на основе ГЧП комитета государственных доходов министерства финансов РК и ТОО «Eurotransit Logistic».