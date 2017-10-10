В Таиланде с ноября запретят курить на пляжах

Алматы. 10 октября. КазТАГ — Власти Таиланда запретят курение на туристических пляжах страны, пишет Lenta.ru.

«Запрет будет введен в туристических зонах в районе Андаманского моря и Сиамского залива. При этом рядом с прибрежными зонами будут оборудованы специальный зоны для курения», — сообщил глава департамента морских и береговых ресурсов Таиланда Чатупхона Бурапхата

Как отмечает Bangkok Post, речь идет о 20 прибрежных зонах. Курение на них окажется вне закона с ноября.

По словам Ч. Бурапхата, курение наносит значительный ущерб морским и береговым ресурсам. Он отметил, что решение о запрете было принято после проверки на пляже Патонг, расположенном на острове Пхукет. Здесь инспекторы обнаружили, в среднем, 0,76 окурка на кв. метр.