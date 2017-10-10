Чемпионат мира «Алтын Бала» среди детей по смешанным единоборствам Nomad MMA прошел в Казахстане

8 октября т.г. в Караганде состоялся Чемпионат мира среди детей «Алтын Бала» по смешанным единоборствам NOMAD MMA.

Как сообщил президент Республиканской Федерацией NOMAD ММА Гаджи Гаджиев, чемпионат мира среди детей организован в рамках Года развития детского спорта, объявленного Всемирной федерацией Nomad MMA и Республиканским Союзом боевых искусств Казахстана.

В турнире приняли около 530 детей-спортсменов из разных стран в возрасте от 10 до 17 лет. В очередной раз на ринг вышли талантливые дети, у которых формируется новое мышление, развиваются чувство патриотизма, товарищества, уважения к старшим, стремление к здоровому образу жизни.

По итогам состязаний первое командное место заняли казахстанские спортсмены, заработав 38 золотых медалей. На второй ступеньке пьедестала – сборная России, на третьей – команда Узбекистана.

«Нашей главной целью является создание казахстанского бренда в смешанных единоборств – стиля NOMAD», — сказал основатель стиля NOMAD MMA Сергей Ан, при этом подчеркнув, что «особое внимание уделяется массовому вовлечению детей и подростков в спорт, развитию здорового образа жизни, формированию успешного молодого поколения».

Следует отметить, что вся подготовительная работа, выработка методик тренировки для разных возрастных групп, отработка и апробация правил соревнований и основ судейства заняли более 12 лет. И это оправдано, ведь особое внимание уделялось на детскую от 9 до 12 лет и юношескую от 13 до 17 лет возрастные группы, где требовалось максимально обезопасить их от травматизма.

Как сообщил Г. Гаджиев, Nomad MMA признан видом спорта в Казахстане и это является важным итогом большой многолетней работы в популяризации данного вида спорта в стране.

В завершение соревнований, глава республиканской Федерации Г. Гаджиев вручил сертификат Национального Олимпийского Комитета о признании NOMAD MMA, как вида спорта, основателю стиля NOMAD MMA Сергею Ан.

Нагрудный знак «Заслуженный тренер Всемирной Федерации NOMAD MMA» вручен за высокие показатели в подготовке спортсменов и развитии NOMAD MMA в Росcии тренеру российской сборной М. Гамзатову.

Ряд руководителей и тренеров Республиканской Федерации NOMAD ММА за выдающиеся заслуги в области развития спорта и физической культуры, добросовестный труд поощрены Почетной грамотой Министерства культуры и спорта РК.