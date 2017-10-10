Назарбаев внес в мажилис проект закона, повышающий уровень защиты граждан в уголовном процессе

Астана. 10 октября. КазТАГ – Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в соответствии с п. 1 ст. 61 Конституции РК внесен в мажилис парламента проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности», сообщает пресс-служба главы государства.

Как указывается в сообщении на Акорде во вторник, проект закона предусматривает поправки в уголовно-процессуальный кодекс, законы «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О прокуратуре», направленные на: повышение уровня защиты граждан в уголовном процессе и снижение его репрессивности; повышение состязательности уголовного процесса, прежде всего за счет расширения процессуальных возможностей адвокатов; упрощение процедур расследования уголовных дел и обеспечение экономичности уголовного процесса; дальнейшее расширение судебного контроля на досудебной стадии; исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами досудебного расследования, прокуратурой и судом.