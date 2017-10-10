Усть-Каменогорск. 10 октября. КазТАГ – В Усть-Каменогорске вынесен приговор обвиняемым в громком двойном убийстве, сообщает корреспондент агентства.

«Суд приговорил Ернара Сахариева признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.99 ч.2 п.1 и 7 УК РК (умышленное убийство двух и более лиц), ст.384 ч.3 (уничтожение официальных документов) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбытием наказания в учреждении УИС строго режима», — огласила приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО Ерик Коянбаев во вторник.

«Таланта Мусабаева признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 4 УК РК, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет 1 мес. с отбытием наказания в учреждении УИС строго режима», — зачитал приговор Е. Коянбаев.

Также Смаков и Сейтсаданов получили наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 мес. и братья Бадивуловы 8 мес. лишения свободы. Все четверо признаны виновными по ст.432 (заранее не обещанное укрывательство в коррупционных, тяжких и особо тяжких преступлениях).

Отмечается, что на скамье подсудимых оказались 6 человек, 2 из них — бывшие сотрудники силовых органов – финполовец Е. Сахариев и его двоюродный брат, теперь уже бывший работник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ВКО Т. Мусабаев. Им были предъявлены обвинения в убийстве, 4 остальным – вменялось укрывательство совершенного преступления.

Напомним, 31 марта 2017 года, на перевале Чечек были застрелены жители Усть-Каменогорска Сапар Ашетаев и Айбек Канжекенов.

По информации прокурора Бауржана Кадырмолданова, причиной убийства стал давний конфликт между Е.Сахариевым и С.Ашетаевым. По версии следствия, в августе 2014 года С.Ашетаев нанес ножевое ранение Е.Сахариеву, свидетелем был А.Канжекенов, но заявлять в полицию никто не стал, после пострадавший переехал в Астану. 31 марта текущего года, пострадавший желая отомстить, вместе со своим двоюродным братом Т.Мусабаев вывез обидчиков на перевал Чечек, неподалеку от Усть-Каменогорска и застрелил из собственного ружья.

Предположительно, причиной преступления стала ссора, из-за которой подозреваемый лишился работы в Усть-Каменогорске в органах финансовой полиции и переехал в Астану.

Тела убитых подозреваемый выбросил по дороге в Астану.