Сейтказы Матаев обратился в комитет против пыток ООН

Алматы. 10 октября. КазТАГ — 9 октября председатель правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев обратился в комитет против пыток Организации объединенных наций (ООН) в связи с состоянием собственного здоровья и упорное игнорирование медицинских заключений со стороны судебной системы, сообщает президент международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева.

Состояние здоровья С. Матаева продолжает вызывать опасения. При диагнозе «Артериальная гипертония III степени, риск — IV, гипертонический криз» давление у него продолжает оставаться высоким. Более того, ему необходима хирургическая операция. В настоящее время С. Матаев находится в медсанчасти учреждения ЛА 155/14.

«Мое Обращение к членам комитета против пыток ООН вызвано тем, что ООН провозгласила приоритетом соблюдение прав человека и его здоровья, особенно в местах заключения. Казахстан как член ООН подписал и ратифицировал всеобщую декларацию о правах человека, конвенцию против пыток, другие международные пакты и договора и взял обязательство неукоснительно соблюдать всеобщую декларацию о правах человека и конвенцию против пыток с целью исключить рецидивы на территории каждой страны, которая является полноправным членом ООН», — пишет С. Матаев в своем обращении.

При этом он указывает конкретные факты нарушения своих прав на здоровье и жизнь.

«Я нахожусь под арестом с 22 февраля 2016 г. С этого времени нахожусь в предынсультном состоянии, мой диагноз подтвержден городским кардиологическим центром г. Алматы, куда я был экстренно госпитализирован в феврале и апреле 2016 г. Также есть медицинское заключение экспертов центра судебной медицины министерства юстиции Казахстана (№71 от 6 мая 2016 г.), национального центра онкологии и трансплантологии министерства здравоохранения Казахстана (№4419 от 23 августа 2016 г.), центральной железнодорожной больницы АО «Железнодорожная больница медицины катастроф» (№8152 от 12 сентября 2016 г.). Диагноз моей болезни подтвержден врачами-экспертами высшей квалификационной категории: «Артериальная гипертония III степени, риск — IV, гипертонический криз», — указывает он.

В настоящее время С. Матаев находится на стационарном лечении в медсанчасти учреждения ЛА 155/14. Его высокое артериальное давление (200 на 100) могут подтвердить выписки из медицинской карты с 18 января 2017 г., а также лечащий врач — терапевт К. Нурахунова. На судебных заседаниях по ходатайству С. Матаева о замене меры наказания от 19 июля 2017 г. судья Капшагайского городского суда Ж. Жанболатов не обратил никакого внимания на состояние здоровья журналиста и на необходимость проведения операций на почках и головном мозге, открыто проигнорировал судебно-медицинскую экспертизу и другие документы.

Более того, судья отказал в приглашении на судебное заседание лечащего врача, мотивируя тем, что состояние здоровья С. Матаева не является предметом обсуждения ходатайства о замене меры наказания. Заключение врачей-экспертов проигнорировал и судья апелляционной инстанционной коллегии Алматинского областного суда Жантасов, хотя адвокаты пытались привлечь его внимание к этой проблеме на судебном заседании 19 сентября 2017 г. Все это иначе как пытками назвать нельзя.

«Мое 20 месячное содержание под стражей (с 22 февраля 2016 г. по настоящее время) является нарушением прав человека и настоящей пыткой. Несмотря на диагноз и медицинское заключение врачей-экспертов я не могу получить квалифицированную медицинскую помощь в проведении операции и восстановлении здоровья, подорванного содержанием под арестом и длительным заключением в учреждениях уголовно-исполнительной системы», — утверждает С. Матаев.