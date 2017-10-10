Мечта Пекина доминировать в Центральной Азии может сбыться 10.10.2017 13:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 138 0 Российский эксперт, востоковед Алексей Маслов о китайской сверхзадаче «двух столетий» comments powered by HyperComments Похожие материалы: На стороне террористов в Сирии воевали около 5 тыс. боевиков из стран Центральной Азии Страны Центральной Азии выразили готовность к развитию долгосрочного сотрудничества с Афганистаном В Казахстане может появиться новый сервис безналичных платежей Русский язык не может быть музейным экспонатом, считает глава МОН РК В Сирии может начаться война между правительственными войсками и курдскими отрядами, за которыми стоят, соответственно, Россия и США