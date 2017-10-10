Суд отказал Сейтказы Матаеву в замене лишения свободы ее ограничением

Алматы. 10 октября. КазТАГ – По закону председатель союза журналистов Казахстана, президент Национального пресс-клуба Сейтказы Матаев и генеральный директор информационного агентства КазТАГ Асет Матаев могут быть отпущены из колонии, однако суды делают все, чтобы не допустить этого, считают адвокаты.

«Капшагайский суд отказал С. Матаеву в замене лишения свободы ограничением свободы. Алматинский областной суд это решение поддержал. Капшагайский суд, а затем и Алматинский областной суд отказали в применении амнистии, несмотря на то, что министерство информации и коммуникаций не возражало против этого. Здесь прослеживается самовольное, выгодное кому-то трактование норм закона», — сказала адвокат Мадина Бакиева.

При этом она подчеркнула, что по закону имеется достаточно оснований для замены С. Матаеву лишения свободы на ограничение свободы.

«Уголовный закон позволяет С. Матаеву условно-досрочно завершить отбытие наказания. Все необходимые для этого сроки им отбыты. Состояние здоровья продолжает вызывать опасения – он находится в санитарной зоне, т.е. лежит в больнице. У него есть положительные характеристики от учреждения. Но, несмотря на все это, суды делают упор на возмещение якобы причиненного ущерба и открыто говорят, что для того, чтобы выйти на свободу, он должен полностью возместить огромную сумму – Т500 млн, хотя уголовный закон предусматривает и другие основания для замены наказания помимо возмещения ущерба», — подчеркнула М. Бакиева.

В свою очередь адвокат Андрей Петров отметил, что суды, требуя возместить ущерб, сами же и лишают Матаевых возможности это сделать.

«Получается замкнутый круг: суды требуют возмещения ущерба, а все имущество, которое было у Сейтказы и Асета Матаевых, и которое было приобретено за 10 и более лет до инкриминируемого периода, арестовано. Сейчас все в руках судебных исполнителей. У С. Матаева есть супруга, у А. Матаева тоже есть супруга. По закону они имеют право на половину совместно нажитого имущества. Тем не менее, судебные исполнители эти доли не выделяют, имущество стоит мертвым грузом. Мы пытаемся объяснить суду, что есть и другие основания для изменения наказания, и даже администрация исправительного учреждения ходатайствовала об этом, но суд эти моменты не интересуют», — отметил он.

По мнению А.Петрова, на суды оказывается давление извне.

«Давление извне было колоссальным и на судебную систему, и на правоохранительные органы, на нас, адвокатов, и на наших клиентов. Давят на самих судей – на тех, кому отписывают наши исковые заявления, жалобы. Это сказывается в том, что потом отказывают нам, отказывают самим Матаевым, отказывают супруге С. Матаева, супруге А. Матаева, отказывают ТОО «Национальный пресс-клуб». Очень хорошо чувствуется, что до сих пор на судей кто-то давит», — сказал он.

Такое же мнение сложилось и у М. Бакиевой.

«Некоторые судьи открыто нам говорят о том, что они не могут принять законное решение. По закону никто ничего делать не хочет. Недостаточно было лишить Матаевых свободы и имущества. Кому-то было нужно, чтобы они находились в местах лишения свободы», — подчеркнула она.

Кроме того, М. Бакиева сообщила, что даже в местах лишения свободы на С. Матаева не только продолжают оказывать давление, но и просят его содействия при взаимодействии со СМИ.

«Даже находясь там, он испытывает давление. Со слов С. Матаева, к нему приезжают люди из Астаны и просят, чтобы он оказал влияние на местные и зарубежные СМИ относительно тех или иных публикаций. Особенно высокой эта активность была перед ЭКСПО. Кроме того, были просьбы отказаться от Союза журналистов Казахстана и передать его функции некоему вновь создаваемому медиа союзу. Сейчас опять начинают активизироваться такие действия. Даже открытым текстом обещали какие-то поблажки для самого Сейтказы и для Асета, что, если Сейтказы будет контролировать СМИ или подпишет отказ от Союза журналистов. У меня такое ощущение, что после ареста Сейтказы и Асета Матаевых все СМИ тоже оказались в местах лишения свободы – никто ничего не говорит и не затрагивает острых вопросов», — сказала она.