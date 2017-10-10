Он родился на свет, чтобы спасти мир от ипотеки

Ровно 50 лет назад погиб последний великий революционер Че Гевара. Есть легенда, что он считал своим кумиром «дикого лейтенанта» Бауржана Момышулы

По отношению к Че люди делятся на две категории: поклонники и ненавистники. Равнодушных нет. Поклонники, в свою очередь, делятся на людей понимающих и понтярщиков. Все эти маечки и трафареты с Че Геварой, цитаты из Пелевина – просто мода, возникшая, правда, не на ровном месте. Она появилась там, где всякий человек, приближаясь, чувствует электричество, от которого потрескивают волосы на голове и покалывает в пальцах.

Некоторые, впрочем, утверждают, что они при словах «Че Гевара» чувствуют никакое не электричество, а запах серы…

Кто такой великий революционер? Если говорить по существу, это пассионарий, который приходит в мир, чтобы доказать: всякий человек (не только он сам) – не тварь дрожащая, а хозяин своей судьбы. И рождается Человек не для участия в крысиных гонках, а для борьбы за правое дело и созидательного труда во имя новой жизни, плечом к плечу с другими достойными людьми. Вы не смейтесь.

Конечно, среди бодрых парней, подговаривающих народ на восстание, всегда было много бандитов и аблязовых. Но время от времени рождаются настоящие великие революционеры. Люди алмазной честной твёрдости и бескорыстия. Они говорят так: вы поддаётесь угнетению потому, что капиталисты думают, будто вы глупые и трусливые. Давайте докажем, что это не так. Задумайтесь для начала: как можно работать за сто пятьдесят долларов в месяц или брать ипотеку под восемнадцать процентов годовых? Давайте просто рассмеёмся в лицо жадному ростовщику! Покрутим пальцем у виска. Спросим: ты больной, что ли? Так мы тебя сейчас полечим.

Герой моего сегодняшнего рассказа, безусловно, в первом ряду таких пассионариев.

Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна родился в 1928 году в Аргентине. Он происходит из старинного и знатного рода. По обеим линиям у Эрнесто в предках есть испанские гранды, по материнской даже один вице-король, а по отцовской ещё и ирландские бунтовщики. Многие поколения Гевар и Серна владели поместьями, заводами, строительными компаниями. Потом несколько обеднели, но сохранили гордый аристократический дух.

Есть много жизнеописаний Великого Че. Например, ещё в 1973 году в советской серии ЖЗЛ вышла довольно занятная книжка Иосифа Лаврецкого. Тогда ещё был жив отец Че Гевары. Автор книги обстоятельно его расспрашивает за рюмкой русской водки. Эта биография содержит большое количество живых подробностей, однако всё же напоминает житие святого. Недавно в серии ЖЗЛ выпустили ещё одну книгу про Че Гевару, уже без коммунистической пропаганды, но, по правде сказать, скучноватую. Лучшая, на мой взгляд биография Че (из тех, что переведены на русский язык) написана американским журналистом Джоном Андерсоном. В его книге «Че Гевара: важна только революция» перед нами совсем не икона. Там будет и про то, каким пылким любовником был юный Эрнестино, как ссорились и, в конце концов, развелись родители будущего героя, как в студенческие годы Че отправился в путешествие на мотоцикле по Южной Америке и мечтал попасть на остров Пасхи, где туземки, по рассказам, мечтают о белых парнях.

Но капитализм в Южной Америке 1950-х был гораздо хуже нынешнего русского или казахского капитализма. Когда отец Че Гевары ушел из строительного бизнеса, купил земельный участок и занялся выращиванием матэ, знаменитого аргентинского напитка, он узнал, как рассчитываются с наёмными рабочими другие землевладельцы. Они дают за труд не деньги, а специальные талоны, на которые можно купить товары только в лавке, принадлежащей тому же хозяину. По цене вдвое выше, чем в городе, и дрянного качества.

Старший Гевара с возмущением рассказывал об этих порядках за семейным столом. А младший впервые глубоко задумался: почему они это терпят?

Будущий гений революции ещё в юности прочитал огромное количество самых разных книг. Конспектировал Конфуция. Увлекался Фрейдом. Добросовестно изучал марксизм и маоизм. К 25 годам вполне сформировались коммунистические убеждения Че Гевары.

Надо ещё сказать, что Гевара обладал довольно своеобразным чувством юмора. Например, рассказывая в письме матери о своей маленькой дочери, он так выразит отцовскую гордость: «Все мое коммунистическое существо торжествует. Она стала похожа на Мао Цзэдуна. Уже можно увидеть намечающуюся лысину на макушке, сострадательные глаза вождя, толстые щеки; пусть пока малышка весит меньше его, только пять килограммов, но со временем обязательно его догонит».

В 1955 году Че познакомился с другими решительными парнями, кубинцами, тоже из хороших семей. Эрнесто записал в своем дневнике: «Политически важное событие – встреча с Фиделем Кастро, кубинским революционером, молодым, умным, очень уверенным в себе человеком, отличающимся редкой отвагой; я думаю, между нами возникла взаимная симпатия».

Уже через полтора года парни отправились на Кубу, чтобы свергнуть режим диктатора Батисты. Этот Батиста напоминал некоторых наших евразийских лидеров. В частности, Виктора Януковича. У того был золотой батон, а у Батисты золотой телефон. И ещё у него были теснейшие связи с американской мафией. Куба к концу 1950-х представляла собой «загородное казино США» и такой же загородный публичный дом. Мафиози отлавливали по всему побережью красивых кубинских девушек и заставляли заниматься проституцией.

Партизанская война оказалась затяжной. Несколько раз повстанцы терпели поражение, но 1 января 1959 года, наконец, победили. К тому времени они были уже опытными воинами, закалёнными в боях. А теперь стали хозяевами страны!

Латинская Америка знала много переворотов. Обычно революционные перемены состояли в том, что одни генералы и полковники оттирали от кормушки других генералов и полковников. Но эти ребята на Кубе после некоторых колебаний принялись строить настоящий социализм. Честный. Новости с острова Свободы всколыхнули многие соседние страны. Да, пожалуй, и весь мир голодных и рабов. Советский социализм к тому времени уже подутратил свою притягательность. Он был скучноватый, пузатый, бюрократический. А тут всё ослепительно новое. Яркое и живое. Плечистые парни с белозубыми улыбками. Красивые девушки, музыка, пальмы.

Че Гевара, врач по образованию, занимался в новом кубинском правительстве экономикой и банками. Это не было профанацией: он добросовестно изучал матчасть, взял в советники лучших профильных специалистов. При этом Гевара отказался от зарплаты президента Национального банка. А когда его заместитель подобрал себе в качестве служебной машины роскошный «Ягуар» кого-то из бежавших с Кубы богачей, Че приказал сдать «эту сутенёрскую машину» государству в течение двух часов.

Потом ещё будет история о том, как родители Че захотели приехать к нему из Аргентины в гости, намекнули, что рассчитывают на помощь деньгами, и он вспылит: у меня нет денег! Или вы не верите, что я живу на копеечную зарплату команданте?

Отдельная большая тема – отношение лидеров кубинской революции с советским руководством. Эти отношения было непростыми. Например, когда Хрущёв в октябре 1962 года за спиной кубинцев договорился с Кеннеди о размене советских ракет на Кубе и американских в Турции, Кастро и Че Гевара были буквально взбешены. Они повели с советской делегацией яростные переговоры. В какой-то момент – из-за ошибки переводчика – эти переговоры едва не переросли в драку. Все уже вскочили с мест.

Переводчик отчаянным голосом крикнул, что он ошибся. Что на самом деле эту фразу надо было перевести не так, а вот так. Повисла пауза. После этого Че не спеша расстегнул кобуру на поясе, достал пистолет и положил его на стол перед переводчиком. «Я думаю, это для тебя лучший выход», — сказал он серьёзным голосом. Все покатились со смеху. Обстановка хоть в какой-то степени была разряжена.

Жизнь продолжалась. Че ездил по миру, заключал договоры на поставку кубинского сахара в обмен на советские станки и чешский ширпотреб – и смертельно скучал. Этот человек родился на свет революционером, а не министром.

Тем более, что вся Латинская Америка ждала своего героя! Он был живой легендой. О нём слагали песни и рассказывали героические истории у пастушьих костров, на лесосеках и в портовых курилках. Многие тысячи молодых горячих сердец в Аргентине, Венесуэле, Никарагуа, Гватемале, Перу, Боливии бились в надежде – вот придёт к нам Великий Че, и мы тоже устроим этим гадам весёлую жизнь.

И Великий Че пришёл. В 1965 году он оставил все свои должности и кабинеты и отправился разжигать костёр мировой революции. Гевара был уверен, что надо «подтолкнуть процесс», и что он сумеет это сделать. Начал, правда, не с Латинской Америки, а с Африки. Там, казалось, условия в большей степени созрели. Но через полгода партизанских боёв, побед, поражений и предательств выяснилось, что это не так. Тогда Гевара отправился в Боливию. Но сначала ещё будет душераздирающая история о том, как он, с изменённой до неузнаваемости внешностью – специальные зубные протезы и лысина (волосы на макушке и темени выщипывали пинцетом) состарили лицо 38-летнего Гевары лет на пятнадцать – заехал попрощаться с семьёй. Детям сказали, что это некий дядя Рамон привёз привет от папы. Они все посидели за столом и попили чаю. Потом пятилетняя Алюша прошептала маме на ушко, что, кажется, дядя Рамон в неё влюбился.

Разжечь революцию в Боливии тоже не удалось. За Геварой давно и плотно охотилось ЦРУ. Он был смертельно опасным человеком не только для латиноамериканских режимов, но и для США. Отряд Гевары выслеживали с земли, с воды и воздуха, но сдали его простые боливийские крестьяне. Они не верили, что мир устроен так, как рассказывает потомок древних испанских аристократов. Крестьяне знали, что плетью обуха не перешибёшь. Что сила солому ломит. Они не хотели отдавать этому гордому безумцу своих сыновей.

Восьмого октября 1967 года Че Гевара был схвачен во время короткого неравного боя, связан и брошен в какой-то сарай. На следующий день, посоветовавшись с руководством ЦРУ, президент Боливии отдал распоряжение «решить вопрос об устранении сеньора Гевары».

Агент ЦРУ Феликс Родригес оставил такие воспоминания о последнем часе великого команданте (цитирую по книге Джона Андерсона «Че Гевара: важна только революция»):

Феликс Родригес вошел к Че и объявил, что лично ему «жаль» и что он сделал все, что было в его власти, однако пришел приказ от верховного боливийского командования. Он не закончил фразы, но Че и так все понял. По словам Родригеса, лицо Че моментально побелело, и он сказал: «Так будет лучше… Мне не следовало сдаваться живым».

Родригес поинтересовался, не надо ли передать что-либо его родным и друзьям, и Че попросил: «Скажи Фиделю, что скоро он увидит победу революции в Америке… И скажи моей жене, чтобы она снова вышла замуж и постаралась быть счастливой».

В этот момент Родригес, по собственному признанию, подался вперед и обнял Че. «Для меня это был невероятно эмоциональный момент. Я перестал ненавидеть этого человека. Пробил его час, и он вел себя, как подобает мужчине. Че смотрел в глаза смерти с мужеством и достоинством».

Через полчаса Гевара был расстрелян.

Да, я же ещё упомянул про Бауржана Момышулы. Вы ведь, читали,

наверно, хоть одну из многочисленных историй о том, что прославленный советский воин был кумиром Фиделя Кастро и Че Гевары. К сожалению, никаких подтверждений этому в надёжных источниках найти пока не удалось. Интервью Фиделя Кастро (по другой информации – Че Гевары) неким «испаноязычным газетам», где были сказаны эти слова, до сих пор нигде не обнаружено. Подтверждённых сведений о том, что Фидель или Че назвали так Бауржана Момышулы во время своего визита в Москву или во время его поездки на Кубу тоже нет. Как нет ни одной совместной фотографии кубинских лидеров с их казахским кумиром.

Но, в любом случае, это чрезвычайно интересная история. Момышулы тоже великий воин. Как и Че Гевара он знаменит своим бесстрашием и гордым неукротимым характером. Возможно, два эти человека действительно чувствовали и понимали друг друга. Как бы перекликались через половину земного шара… Если это и легенда, то очень красивая, согласитесь.

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