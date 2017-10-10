В Алматы в связи со строительством надземного пешеходного перехода временно будет ограничено движение по Кульджинскому тракту

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Алматы. 10 октября. КазТАГ — В Алматы в связи со строительством надземного пешеходного перехода временно будет ограничено движение по Кульджинскому тракту, сообщила пресс-служба акимата города.

«В связи с производством работ по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода по Кульджинскому тракту севернее ВОАД с 22.00 ч. 10.10.2017 г. до 06.00 ч. 11.10.2017г., а также с 22.00 ч. 11.10.2017г. до 06.00 ч. 12.10.2017г. движение автотранспорта по Кульджинскому тракту от пр. Рыскулова до ул. Халиуллина в северном и южном направлениях будет временно перекрыто»,- говорится в сообщении во вторник.

Автолюбители будут вынуждены на указанном участке двигаться в объезд.

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