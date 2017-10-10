В Алматы за мошенничество руководителя отдела ДГД и его подчиненного приговорили к 3,6 и 1,5 годам лишения свободы

Алматы. 10 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева . В Алматы за мошенничество осуждены руководитель отдела департамента государственных доходов министерства финансов РК и его подчиненный.

«Ш. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 п.2 (мошенничество) УК РК, (…) окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с конфискацией имущества», — говорится в приговоре.

Второй подсудимый Е. — главный специалист отдела пост-таможенного контроля ДГД Алматы приговорен к 1,5 годам лишения свободы.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2016 года из департамента таможенного контроля комитета госдоходов МФ РК в ДГД Алматы поступило поручение о проведении таможенной проверки в отношении рисковых деклараций на товары, среди которых числились декларации на товар ИП «Ахметов Т.Ж.».

Так, руководитель отдела пост-таможенного контроля ДГД Алматы Ш. вступил в сговор с главным специалистом этого же отдела Е., который зная, что у предпринимателя нет нарушений таможенного законодательства, сообщил владельцу ИП об якобы имеющихся нарушениях.

После, специалист ДГД в ходе разговора с бизнесменом пообещал освободить предпринимателя от не грозящего ему штрафа в размере Т5,5 млн, за что потребовал $3 тыс. Предприниматель согласился и передал Ш. и Е. требуемую сумму.

В суде руководитель отдела Ш. вину отрицал, а Е. напротив полностью сознался.