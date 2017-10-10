Караганда. 10 октября. КазТАГ — В Карагандинской области уголь населению стали отпускать в круглосуточном режиме, сообщил заместитель акима области, курирующий вопросы инвестиций, промышленности и развития МСБ Аскар Айдаров.

«На самых крупных предприятиях региона выставлена двойная смена. Если раньше штатно загружали 50 машин (угля – КазТАГ) для самовывоза, то после круглосуточного режима работы можно вывозить до 150-170 машин. Дефицита угля в Карагандинской области нет. До конца 2017 года уголь можно приобрести в достаточном количестве», — сказал А. Айдаров в ходе брифинга во вторник.

Как отмечает А. Айдаров, сегодня в Карагандинской области приняли кардинальные меры, чтобы все население региона получило «черное золото».

«Сейчас сложился большой спрос на уголь для населения, для физических лиц. В первую очередь хотелось бы заверить, что в нашем регионе нет проблем с производством угля. По итогам 9 месяцев 2017 года добыча угля в области увеличена на 1,5 млн тонн по сравнению с прошлым годом», — пояснил замакима.

По его словам, ажиотаж с карагандинским углем на точках сбыта связан с тем, что в этом году рано похолодало, что вызвало повышение спроса на уголь со стороны физических лиц в 2-3 раза.