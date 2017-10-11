Антимонопольный орган проанализирует причины дефицита и повышения цен на уголь

Астана. 11 октября. КазТАГ — Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики РК (КРЕМЗКиПП) проанализирует причины дефицита и повышения цен на уголь, сообщает пресс-служба КРЕМЗКиПП МНЭ РК.

«КРЕМЗКиПП МНЭ РК в связи с поступившими обращениями и иными сведениями о дефиците и повышении цен на уголь проведет анализ ситуации на рынке реализации угля», — указывается в сообщении, распространенном в среду.

По информации пресс-службы, цель анализа — выявление признаков согласованных действий и злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим/монопольным положением в части установления и поддержания цен, ограничения реализации угля.

Как отмечается, признаки нарушений станут основанием для начала проведения расследования, а подтвержденные факты повлекут административную ответственность.

«Факты совершения антиконкурентных согласованных действий в части установления и поддержания цен (ценовой сговор), необоснованного ограничения производства либо реализации товаров, а также злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением в части создания искусственного дефицита квалифицируются по ст. 159 КоАП РК, в соответствии с которой такие нарушения влекут штраф на субъектов малого или среднего предпринимательства в размере 3%, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 5% от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода», — уточняет пресс-служба.