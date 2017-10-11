Алматы. 11октября. КазТАГ — В Казахстане намерены расширить количество заболеваний в ходе неонатального скрининга, сообщается на сайте министерства здравоохранения (МЗ) РК.

«МЗ РК утверждена дорожная карта по внедрению новых стандартов диагностики и лечения орфанных (редких) болезней у детей в РК на 2017-2019 годы. В ее рамках внесены изменения и дополнения в приказ МЗСР РК от 22 мая 2015 года №370 «Об утверждении перечня орфанных (редких) заболеваний». Врожденная дисфункция коры надпочечников включена в данный перечень нозологий», — говорится в сообщении министра здравоохранения РК Елжана Биртанова в рамках рубрики «Открытый диалог» на портале электронного правительства в среду.

Уточняется, что вопрос внедрения неонатального скрининга на выявление врожденной дисфункции коры надпочечников будет рассматриваться после утверждения нормативно-правового акта и государственной регистрации в министерстве юстиции РК.

Сейчас неонатальный скрининг на наследственные заболевания проводится согласно приказу министра здравоохранения РК от 9 сентября 2010 года №704 «Об утверждении правил организации скрининга».