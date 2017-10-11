Последние задержания в фармацевтических компаниях не скажутся на работе отрасли, утверждают в минздраве РК

Астана. 11 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Последние задержания в фармацевтических компаниях не скажутся на работе отрасли, считает председатель комитета фармации министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.

«Что касается задержания главы «СК-Фармация», к сожалению, никак прокомментировать не могу, поскольку это не в нашей компетенции. Но те проблемы, с которыми мы столкнулись, привели к тому, что пошел отток кадров из комитета и территориальных департаментов. Но сейчас мы потихоньку входим в русло нормальной работы. Я думаю, это никак не скажется в целом на отрасли», — сказала Л. Бюрабекова на брифинге в среду.

Напомним, речь идет о задержании председателя правления ТОО «СК-Фармация» Максима Касаткина и директора ТОО «КазСибФармацея» Алибека Ахметова, которых обвиняют в хищении Т1,8 млрд. Как сообщалось, М. Касаткина обвиняют в лоббировании интересов ТОО «КазСибФармацея» в ходе проведения тендерных процедур.