Последние задержания в фармацевтических компаниях не скажутся на работе отрасли, утверждают в минздраве РК

Новости 63 0

Астана. 11 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров. Последние задержания в фармацевтических компаниях не скажутся на работе отрасли, считает председатель комитета фармации министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.

«Что касается задержания главы «СК-Фармация», к сожалению, никак прокомментировать не могу, поскольку это не в нашей компетенции. Но те проблемы, с которыми мы столкнулись, привели к тому, что пошел отток кадров из комитета и территориальных департаментов. Но сейчас мы потихоньку входим в русло нормальной работы. Я думаю, это никак не скажется в целом на отрасли», — сказала Л. Бюрабекова на брифинге в среду.

Напомним, речь идет о задержании председателя правления ТОО «СК-Фармация» Максима Касаткина и директора ТОО «КазСибФармацея» Алибека Ахметова, которых обвиняют в хищении Т1,8 млрд. Как сообщалось, М. Касаткина обвиняют в лоббировании интересов ТОО «КазСибФармацея» в ходе проведения тендерных процедур.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Главы «СК-Фармация» и «КазСибФармацея» подозреваются в хищении Т1,8 млрд
  2. Глава «СК-Фармация» арестован на 2 месяца
  3. Комплексная модернизация отрасли машиностроения поспособствует вхождению Казахстана в 30-ку ведущих государств мира, считает Назарбаев
  4. Расстрелявший сослуживцев в России военный убит во время задержания
  5. Оптимизировать объемы бесплатной медпомощи до «реалистичных финансовых возможностей» предлагают в минздраве РК

Новости партнеров

Загрузка...