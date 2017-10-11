Безработица в Казахстане в сентябре сохранилась на уровне 4,9%

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Астана. 11 октября. КазТАГ – Численность безработных в Казахстане, по оценке, в сентябре 2017 года составила 438,9 тыс. человек, уровень безработицы — 4,9% от численности экономически активного населения (в августе — 4,9%), указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, официально на конец сентября зарегистрированы в органах занятости в качестве безработных 128,8 тыс. человек, или 1,4% от численности рабочей силы.

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