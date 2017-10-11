Таджикистан на саммите в Сочи представил свой план работ в период председательства в СНГ

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Астана. 11 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду в Сочи принял участие в заседании совета глав государств СНГ в расширенном составе, сообщила пресс-служба президента РК.

«На заседании были заслушаны план предстоящих работ Республики Таджикистан в период председательства в СНГ, видение Туркменистана по дальнейшему развитию Содружества и результаты работ в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

На заседании главы государств обсудили также пути дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ, обменялись мнениями по вопросам повышения эффективности Содружества и углубления торговых и инвестиционных связей стран-участниц.

«По итогам заседания совета были подписаны документы в сфере противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем», — отмечается в сообщении.

Кроме того, президенты стран СНГ рассмотрели ряд важных решений в гуманитарной области, «направленных на упрочение и расширение связей в области культуры, образования, науки и туризма, а также приняли заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей», заключается в информации.

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