Астана. 11 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Более 3 тыс. детей ежегодно попадают в детские дома в Казахстане, сообщил заместитель председателя комитета по охране прав детей МОН РК Ержан Ерсаинов.

«С января 2015 года производится единовременная денежная выплата в размере 75 МРП казахстанским гражданам, усыновившим ребенка, оставшегося без попечения родителей. С 2017 года производится выплата денежных средств приемным родителям на содержание детей в размере 10 МРП и выплата денежных средств обоим приемным родителям. Ежегодно из местных бюджетов на эти цели выделяется более 6 млрд тенге. Данные меры стали мощным стимулом для обеспечения прав детей жить и воспитываться в семье», — сказал Е. Ерсаинов на брифинге в среду.

При этом он отметил ряд проблем. «Несмотря на тенденцию в сторону улучшения, сохраняется ряд проблем, не позволяющих в полном объеме обеспечить реализацию прав детей на воспитание в семье. Как показывает анализ, ежегодно более 900 родителей лишаются родительских прав, более 3 тысяч детей попадают в детские дома, около 6 тысяч детей попадают в центры адаптации несовершеннолетних, 40% выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, помещаются в интернатные учреждения системы образования, здравоохранения, социального развития», — констатировал Ерсаинов.

По его словам, имеют место случаи возврата детей в детские дома после отмены усыновления, опеки, попечительства и патроната.

По данным комитета, за последние 2 года сеть организаций для детей-сирот сократилась на 48 единиц (со 188 до 140), более 4 тыс. воспитанников детских домов обрели семью за счет передачи на усыновление (626), патронат (696), опеку-попечительство (1145), возврат в кровную семью (1862).