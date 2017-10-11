Алматы. 11 октября. КазТАГ — Пятеро наркоторговцев приговорены к длительным срокам в Астане, сообщила пресс-служба столичного суда.

«Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам г.Астаны А., А.Э. и Г. признаны виновными по ст.297 ч.3 п.п.1,2,3 УК РК. А. и А.Э. осуждены к 11 годам, Г. — к 11 годам 3 месяцам лишения свободы соответственно, с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем», — говорится в сообщении в среду.

Кроме того, признаны виновными по ст.297 ч.3 п.п. 1,3 УК РК подсудимые С. и Р. и приговорены к 11 годам и 11 годам 3 мес. лишения свободы соответственно, также с конфискацией имущества.

Отбывать наказание А. и А.Э. будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, а Г., С. и Р. — в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Согласно материалам дела, 30 декабря 2017 года А. в Астане незаконно сбыла М. за Т200 тыс. 15 таблеток психотропного вещества «экстази» весом 1,8 г. Позже, 13 февраля 2017 года, А. в группе лиц по предварительному сговору с А.Э. и Г. незаконно сбыли М. за $1450 кокаин весом 1,96 г. Далее, 14 апреля 2017 года, А., в группе по предварительному сговору с А.Э. и другими лицами, незаконно сбыли М. в Алматы кокаин весом 188,75 г.