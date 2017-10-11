Законодательством Казахстана не предусмотрено мер по профилактике социального сиротства, констатируют общественники

Астана. 11 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Законодательство Казахстана не предусматривает мер по профилактике социального сиротства, сообщила руководитель общественного движения «Ребенок должен жить в семье» Шолпан Байболова.

«Законодательство РК никак не предусматривает мер по профилактике социального сиротства, а именно — мер, необходимых для поддержки внутрисемейных взаимоотношений и реабилитации семьи в случае кризиса в интересах ребенка, его безопасности и обеспечения защиты прав. Вопрос в критической ситуации всегда решается в пользу лишения родительских прав, что автоматически приводит к отрыву ребенка от семьи, ненужной институционализации. Эту ситуацию мы намерены сегодня исправлять», — заявила Ш.Байболова в среду.

По данным комитета по охране прав детей МОН РК, ежегодно более 900 родителей лишаются прав, более 3 тыс. детей попадают в детские дома в Казахстане.

В стране насчитывается свыше 27 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 0,5% общего количества детского населения. Более 21 тыс. из них (75%) проживают в семьях казахстанских граждан под опекой (попечительством) и патронатом, свыше 6 тыс. (25%) воспитываются в 140 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из общего количества детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях, 82% составляют социальные сироты.