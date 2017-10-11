Бывший заместитель районного акима в Алматы приговорен к 2 годам ограничения свободы за попустительство подрядчику

Алматы. 11 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева . Бывший заместитель акима Бостандыкского района Алматы приговорен к 2 годам ограничения свободы.

«Приговором районного суда №2 Бостандыкского района г. Алматы К.В. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.307 ч.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК, и ему назначено 2 года лишения свободы», — говорится в приговоре.

Также отмечается, что в отношении К. применена амнистия, согласно которой лишение свободы заменено на ограничение свободы с привлечением к принудительному труду в местах, определяемых местными исполнительными органами, на 100 часов в год.

Также по ст.177 (мошенничество) УК РК осуждены еще трое фигурантов дела: К.С. приговорен к 5 годам лишения свободы, Е.А. назначено 6 лет лишения свободы, Н.С. приговорен к 5 годам лишения свободы. Кроме того, суд приговорил конфисковать имущество троих осужденных, а отбывать наказание им предстоит в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Согласно материалам дела, в августе 2013 года в Бостандыкском районе Алматы произошла ЧС, связанная с затоплением жилых домов и социальных объектов на участке по ул.Восточной, ул.Подгорной и ул.Алмалы на юго-востоке мкр. «Баганашыл» протяженностью около 200 м с образованием искусственного озера. Для устранения сложившейся ситуации акимом района А.Р. в сентябре 2013 года была утверждена проектно-сметная документация (ПСД), и ТОО «Daniya Construction» приступило к выполнению работ по устранению затопления. Сумма договора по капремонту и аварийно-восстановительным работам, устройству подземного коллектора для отвода ливневых вод в районе подтопленных улиц составила Т121 млн 168 тыс.

В ноябре 2013 года К.В., будучи заместителем акима Бостандыкского района Алматы, «в целях извлечении выгод и преимуществ для организации ТОО «Daniya Construction» и избежания дисциплинарной ответственности за неосвоение выделенных бюджетных денежных средств, не проверив фактическое выполнение работ, доверившись, что директором технадзора ТОО «Саулет Сапа Курылыс» Н.С. акт уже подписан», поставил подпись в акте выполненных работ. После подписания на счет ТОО «Daniya Construction» перечислены Т121 млн 168 тыс. вместо Т57 млн 406 тыс. за фактически выполненные работы.

При этом директор Daniya Construction К.С. и его заместитель Е.А., зная, что фактически работы в соответствии с ПСД не выполнены, а вместо этого на пустующем участке возле затопляемого места устроен септик для слива дождевых вод с участка дороги, также провели работы по поднятию уровня асфальта на затапливаемом участке, не предусмотренные проектно-сметной документацией, и подписали акты выполненных работ. Аналогично поступил и осужденный Н.С.

В результате КГУ «Аппарат акимата Бостандыкского района г. Алматы» причинен материальный ущерб на сумму Т63 млн 761 тыс., указано в судебных документах.