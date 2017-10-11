Мажилисмен упрекнул правительство в недальновидности по вопросу насыщения внутреннего рынка ГСМ

Астана. 11 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . По мнению депутата мажилиса парламента Айкына Конурова, правительство Казахстана было недальновидным при решении вопроса о насыщении внутреннего рынка нефтепродуктов.

«Просим предоставить ответы на ряд вопросов. Кто был инициатором решения отказа от строительства четвертого НПЗ, о котором говорилось в послании президента 2014 года? Какие имеются долгосрочные целевые ориентиры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и по их стоимости? Какие меры предпринимаются для развития конкуренции на рынке производства и продажи нефтепродуктов?» — сказал А. Конуров, обращаясь с депутатским запросом в адрес премьер-министра на пленарном заседании палаты в среду.

«Сегодня мы наблюдаем, что республика пожинает плоды отсутствия плана долгосрочного развития отечественной отрасли нефтепереработки. Особо отмечу, что в 2014 году президент заявил о необходимости строительства нового НПЗ. Несмотря на это правительством было принято, как показало время, неправильное решение отказаться от строительства в пользу модернизации имеющихся (…). У граждан возникает резонный вопрос: если правительство допускает такую ситуацию, то зачем нам такое правительство?» — подчеркнул депутат.

Также он попросил предоставить информацию за 2016-2017 годы о результатах работы уполномоченных органов по защите прав граждан в сфере противодействия монополизации, ценового сговора, картельных соглашений на рынке оптово-розничной торговли моторным топливом, углем и газом.

«Проблемы неэффективного управления нефтеперерабатывающей отрасли и огрехи в системе управления центральных и местных исполнительных органов власти, приводящей к дефициту и росту цен в Казахстане, недопустимо перекладывать на граждан. Считаем также необходимым разработать и внедрить системную политику развития производства для обеспечения выпуска доступного и качественного отечественного топлива. Следует навести жесткий порядок в сфере поставок угля и газа, а не прятаться за отменой регулирования и увольнением нескольких функционеров профильных министерств», — подчеркнул он.

Он напомнил, что в свое время государство боролось с дефицитом за счет поиска новых поставщиков, схем импорта. «В итоге профильное министерство капитулировало и самоустранилось. В июле 2015 года отменено регулирование цен на АИ-92, в августе 2016 года — на дизтопливо. После топливного кризиса осенью 2014 года правительство заверило, что после модернизации всех действующих НПЗ с 2017 года будет обеспечена потребность Казахстана в светлых нефтепродуктах стандарта Евро-4, 5», — напомнил А. Конуров.

По его мнению, топливный кризис осени 2017 года полностью опровергает оптимистические прогнозы правительства.