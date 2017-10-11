Астана. 11 октября КазТАГ — Арсен Аскаро в. Казахстан намерен наладить производство и поставку ядерного топлива для атомных станций, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Цель которую мы сегодня ставим перед отраслью – продолжать оставаться мировым лидером по добыче и продаже урана на рынке, но не ограничиваться этим, а постепенно трансформироваться в глобального, крупного игрока по торговле продукции более высокого передела — это топливо для атомных станций», — сказал К. Бозумбаев в ходе форума ядерной кооперации в Азии в среду.

По его словам, Казахстан намерен двигаться именно в этом направлении. При этом К. Бозумбаев упомянул, что Казахстан на сегодня является лидером в добыче природного урана, а национальная компания АО «НАК «Казатомпром» и ее партнерские, дочерние, а также совместные компании в целом поставляют на рынок порядка 40% природного урана, что доказывает мировое лидерство Казахстана в этой отрасли.

«Вы знаете, что несколько переделов у нас отсутствуют, поэтому у нас создано совместное предприятие с нашими российскими партнерами, там, где можно проводить операции по обогащению урана», — добавил глава минэнерго.