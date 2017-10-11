Назарбаев объявил выговор министру энергетики РК Бозумбаеву

Новости 133 24

Астана. 11 октября. КазТАГ – Президент Казахстана объявил выговор министру энергетики РК Канату Бозумбаеву за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, сообщает пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства на основании представления премьер-министра РК за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, выразившееся в необеспечении должного контроля за внутренним рынком горюче-смазочных материалов, объявлен выговор министру энергетики РК Бозумбаеву Канату Алдабергеновичу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев внес представление на имя президента РК о вынесении выговора министру энергетики РК К. Бозумбаеву. Эта мера последовала из-за сложившейся в Казахстане ситуации с дефицитом бензина.

В свою очередь К. Бозумбаев извинился перед казахстанцами из-за сложившейся в стране ситуации с бензином.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Вице-министр энергетики Магауов уволен из-за дефицита ГСМ в Казахстане; главе минэнерго Бозумбаеву объявят выговор
  2. Бозумбаев извинился перед казахстанцами за проблемы с бензином
  3. Назарбаев обсудил на Совбезе готовность Казахстана к реагированию на ЧС
  4. Президент Казахстана обсудил подготовку молодых ученых в «Назарбаев Университете»
  5. Международный фонд выделит до $110 млн для программы финансирования возобновляемой энергетики Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...