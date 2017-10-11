Казахстанская железнодорожная компания получила статус национального перевозчика грузов

Астана. 11 октября. КазТАГ — АО «КТЖ- Грузовые перевозки» получило статус национального перевозчика грузов, сообщила пресс-служба компании.

Как поясняется, статус присвоен согласно постановлению правительства РК от 29 сентября 2017 года №608, которое вступило в силу.

«Национальный перевозчик призван удовлетворять потребности перевозчиков в услугах тягового подвижного состава в магистральном и маневровом движениях, а также запросы оператора магистральной железнодорожной сети в услугах тягового подвижного состава в маневровом движении, обеспечивать безопасность движения поездов», — поясняется в сообщении.

АО «КТЖ — Грузовые перевозки» входит в состав группы АО «НК «Қазақстан темiр жолы». Создано в июне 2016 года в рамках реализации программы трансформации бизнеса АО «НК «ҚТЖ».

В структуре компании сформирована сеть региональных филиалов и производственных подразделений: отделений дорог, железнодорожных станций, локомотивных и вагонных депо.