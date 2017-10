Компания «Роснефть» намерена увеличить объемы своих поставок нефти в Китай через Казахстан до 18 миллионов тонн

Столь значительное увеличение может обернуться существенным уменьшением следующих в Европу потоков смеси Urals в такое время, когда российская нефтедобыча сокращается в контексте соблюдения условий глобального пакта для поддержания цен

Газета New York Times со ссылкой на информационное агентство Reuters опубликовала переданную из Москвы статью под названием «Exclusive-Russia's Rosneft Aims for Big Boost in Oil Exports to China: Sources» — «Эксклюзив — Российская компания «Роснефть» нацелена на значительное увеличение объемов экспорта нефти в Китай: источники».

В ней говорится так: «Крупнейший российский производитель нефти «Роснефть» хочет увеличить объемы своих поставок нефти в Китай через Казахстан с примерно 10 миллионов тонн в 2017 году до 18 миллионов тонн (360 000 баррелей в сутки) в год», — сообщили в пятницу три отраслевых источника.

Столь значительное увеличение может обернуться существенным уменьшением следующих в Европу потоков смеси Urals в такое время, когда российская нефтедобыча сокращается в контексте соблюдения условий глобального пакта ради поддержания цен на сырье.

«(Глава «Роснефти» Игорь) Сечин хотел бы увеличить объемы поставок нефти в Китай до 13 миллионов тонн в год с возможностью дальнейшего увеличения до 18 миллионов тонн», — отметил источник, знакомый с планами этой российской компании. В дополнение к сказанному он сообщил, что еще не принято решение на правительственном уровне.

Он не уточнил, когда произойдет увеличение.

«Это будет означать значительное сокращение поставок нефти в Европу», — добавил источник.

Наличие таких планов подтвердили два других источника в нефтяной отрасли.

Нефтяное производство в России держится на стабильном уровне: около 10,9 миллионов баррелей в сутки во исполнение условий пакта о сокращении добычи на 1,8 миллионов баррелей в сутки для поддержания слабых цен на нефть.

«Роснефть» не откликнулась на просьбу прокомментировать такую новость.

В январе «Роснефть» и китайская CNPC договорились об увеличении поставок нефти через Казахстан до 2023 года, при этом стороны ожидают, что общий объем поставок нефти (с учетом ранее направленных 21 миллиона тонн – авт.) достигнет 91 миллиона тонн за 10-летний период.

Министерство энергетики Казахстана заявило о том, что «Роснефть» официально не подавала заявку на увеличение объемов транзита в Китай.

В настоящее время поставки осуществляются по трубопроводу Атасу — Алашанькоу, пропускная способность которого, согласно данным указанного министерства, уже увеличена до 20 миллионов тонн, тогда как собственно казахстанские экспортные объемы, отправляемые по этому маршруту в направлении Китая, составляют 2-3 миллиона тонн.

«Необходимость в дальнейшем расширении потенциала трубопроводной системы будет также зависеть от уровня объемов, а также от сроков гарантированных поставок, тарифа на транспортировку нефти и т.п.», — сказали в министерстве.

Контролируемая Кремлем компания укрепила связи с Китаем после того, как частный конгломерат CEFC China Energy приобрел 14,2 процента акций «Роснефти» за $9,1 миллиарда».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. В период с 2005 года по 2016 год «Роснефть» заключила ряд долгосрочных контрактов с китайскими компаниями и в их рамках уже поставила в Китай свыше 186 миллионов тонн нефти на сумму более $95 миллиардов. Совокупный объем поставок в рамках долгосрочных договоров должен превысить 700 миллионов тонн нефти.

У России в целом и у «Росфнети», в частности, в распоряжении имеются три маршрута экспортирования нефти в Китай.

Первый из них комбинированный. При выборе этого пути сначала нефть из Сибири надо доставить в Ангарск по трубопроводу, потом по железной дороге – в Забайкальск. Такой маршрут был принят к использованию первым.

Второй маршрут появился в сравнительно недавнем прошлом вместе со сдачей в эксплуатацию «Восточно-Сибирского трубопровода». Одним концом он упирается в Тихий океан. То есть по нему экспорт, в принципе, может осуществляться по всему АТР (Азиатско-Тихоокеанскому региону), а не только, скажем, в Китай. Пункт отгрузки — спецморнефтепорт Козьмино. Оттуда в Китай отправляется основная часть экспорта «Роснефти» в Китай.

Третий маршрут подразумевает использование действующего с 2006 года и проходящего в основном по территории Казахстана трубопровода Атасу — Алашанькоу, который пересекает в перпендикулярном направлении проложенный еще раньше нефтепровод Омск – Ташкент. То есть в этом случае российская нефть доставляться из Омска в Алашанькоу, а оттуда – в Китай.

Уже прошла информация о том, что «Роснефть» запросила «Транснефть» о возможности увеличения поставок нефти в Китай транзитом через Казахстан до 13 миллионов тонн в год с существующих 10 миллионов тонн. То есть вышеприведенная новость, распространенная газетой New York Times со ссылкой на информационное агентство Reuters, начинает подтверждаться.

