Компания «Роснефть» намерена увеличить объемы своих поставок нефти в Китай через Казахстан до 18 миллионов тонн

За рубежом 56 0
Столь значительное увеличение может обернуться существенным уменьшением следующих в Европу потоков смеси Urals в такое время, когда российская нефтедобыча сокращается в контексте соблюдения условий глобального пакта для поддержания цен
Роснефть
Игорь Сечин, глава «Роснефти»

Газета New York Times со ссылкой на информационное агентство Reuters опубликовала переданную из Москвы статью под названием «Exclusive-Russia's Rosneft Aims for Big Boost in Oil Exports to China: Sources» — «Эксклюзив — Российская компания «Роснефть» нацелена на значительное увеличение объемов экспорта нефти в Китай: источники».

В ней говорится так: «Крупнейший российский производитель нефти «Роснефть» хочет увеличить объемы своих поставок нефти в Китай через Казахстан с примерно 10 миллионов тонн в 2017 году до 18 миллионов тонн (360 000 баррелей в сутки) в год», — сообщили в пятницу три отраслевых источника.

Столь значительное увеличение может обернуться существенным уменьшением следующих в Европу потоков смеси Urals в такое время, когда российская нефтедобыча сокращается в контексте соблюдения условий глобального пакта ради поддержания цен на сырье.

«(Глава «Роснефти» Игорь) Сечин хотел бы увеличить объемы поставок нефти в Китай до 13 миллионов тонн в год с возможностью дальнейшего увеличения до 18 миллионов тонн», — отметил источник, знакомый с планами этой российской компании. В дополнение к сказанному он сообщил, что еще не принято решение на правительственном уровне.

Он не уточнил, когда произойдет увеличение.

«Это будет означать значительное сокращение поставок нефти в Европу», — добавил источник.

Наличие таких планов подтвердили два других источника в нефтяной отрасли.

Нефтяное производство в России держится на стабильном уровне: около 10,9 миллионов баррелей в сутки во исполнение условий пакта о сокращении добычи на 1,8 миллионов баррелей в сутки для поддержания слабых цен на нефть.

«Роснефть» не откликнулась на просьбу прокомментировать такую новость.

В январе «Роснефть» и китайская CNPC договорились об увеличении поставок нефти через Казахстан до 2023 года, при этом стороны ожидают, что общий объем поставок нефти (с учетом ранее направленных 21 миллиона тонн – авт.) достигнет 91 миллиона тонн за 10-летний период.

Министерство энергетики Казахстана заявило о том, что «Роснефть» официально не подавала заявку на увеличение объемов транзита в Китай.

В настоящее время поставки осуществляются по трубопроводу Атасу — Алашанькоу, пропускная способность которого, согласно данным указанного министерства, уже увеличена до 20 миллионов тонн, тогда как собственно казахстанские экспортные объемы, отправляемые по этому маршруту в направлении Китая, составляют 2-3 миллиона тонн.

«Необходимость в дальнейшем расширении потенциала трубопроводной системы будет также зависеть от уровня объемов, а также от сроков гарантированных поставок, тарифа на транспортировку нефти и т.п.», — сказали в министерстве.

Контролируемая Кремлем компания укрепила связи с Китаем после того, как частный конгломерат CEFC China Energy приобрел 14,2 процента акций «Роснефти» за $9,1 миллиарда».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. В период с 2005 года по 2016 год «Роснефть» заключила ряд долгосрочных контрактов с китайскими компаниями и в их рамках уже поставила в Китай свыше 186 миллионов тонн нефти на сумму более $95 миллиардов. Совокупный объем поставок в рамках долгосрочных договоров должен превысить 700 миллионов тонн нефти.

У России в целом и у «Росфнети», в частности, в распоряжении имеются три маршрута экспортирования нефти в Китай.

Первый из них комбинированный. При выборе этого пути сначала нефть из Сибири надо доставить в Ангарск по трубопроводу, потом по железной дороге – в Забайкальск. Такой маршрут был принят к использованию первым.

Второй маршрут появился в сравнительно недавнем прошлом вместе со сдачей в эксплуатацию «Восточно-Сибирского трубопровода». Одним концом он упирается в Тихий океан. То есть по нему экспорт, в принципе, может осуществляться по всему АТР (Азиатско-Тихоокеанскому региону), а не только, скажем, в Китай. Пункт отгрузки — спецморнефтепорт Козьмино. Оттуда в Китай отправляется основная часть экспорта «Роснефти» в Китай.

Третий маршрут подразумевает использование действующего с 2006 года и проходящего в основном по территории Казахстана трубопровода Атасу — Алашанькоу, который пересекает в перпендикулярном направлении проложенный еще раньше нефтепровод Омск – Ташкент. То есть в этом случае российская нефть доставляться из Омска в Алашанькоу, а оттуда – в Китай.

Уже прошла информация о том, что «Роснефть» запросила «Транснефть» о возможности увеличения поставок нефти в Китай транзитом через Казахстан до 13 миллионов тонн в год с существующих 10 миллионов тонн. То есть вышеприведенная новость, распространенная газетой New York Times со ссылкой на информационное агентство Reuters, начинает подтверждаться.

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Казахстан вынужден импортировать более 1 млн тонн российского бензина в год
  2. Казахстан и Китай обсудили снижение тарифов на ж/д перевозки казахстанской железной руды и угля через Достык – Алашанькоу
  3. Открыта комбинированная автодорожная и железнодорожная магистраль для грузоперевозок по маршруту Юго-Восточная Азия – Европа через Казахстан
  4. До 100 млн тонн нефти планируется добывать на месторождения Казахстана в 2025 г.
  5. Годовой прогноз добычи нефти в Казахстане уточнен в объеме 85 млн тонн

Новости партнеров

Загрузка...