Астана. 11 октября КазТАГ — Арсен Аскаров . Россия отказалась от строительства казахстанской АЭС, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Что касается возможности строительства АЭС, то вопрос все еще изучается. В этом году «Казатомпром» должны начать разработку технико-экономического обоснования (ТЭО). Вы знаете, до этого определенная работа проводилась на участке Курчатов, и была выбрана площадка, но тогда предполагалось, что это будет делаться в партнерстве с российскими коллегами и сбыт будет осуществляться в России. Но в связи с тем, что 5-6 лет назад снизилось потребление в Сибирском энергоузле, Российская Федерация от этой идеи отказалась и этот проект своего развития не получил», — сказал К. Бозумбаев в ходе форума ядерной кооперации в Азии в среду.

Как уточняет глава минэнергетики, теперь ТЭО должен сделать «Казатомпром» исследовав возможности строительства атомной электростанции для нужд Казахстана.

«После принятия ТЭО, можно будет говорить как-то определенно будет станция или не будет в Казахстане. До этого времени я читал мнения многих специалистов и псевдоспециалистов «надо или не надо», но я думаю раньше времени «копья ломать не стоит», — полагает К. Бозумбаев.